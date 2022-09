Depuis le 1er juillet dernier, les conditions d’entrée en Thaïlande se sont assouplies pour accueillir des visiteurs du monde entier.

Désormais pour entrer en Thaïlande, plus besoin de Thailand Pass, ni d’une assurance maladie à 10.000 USD, un certificat de vaccination suffit. La plupart des vaccins sont acceptés par le ministère Thaïlandais de la Santé. Pour les voyageurs non vaccinés ou ayant un passeport vaccin incomplet, il faut présenter la preuve d’un résultat négatif d’un test RT-PCR ou d’un ATK professionnel dans les 72 heures précédant le voyage. Pour les voyageurs ayant déjà contracté le virus, un certificat médical et une preuve de vaccination suivant leur cas suffisent. Dans tous les cas, un passeport en cours de validité ou un laisser-passer frontalier pour les arrivées par poste de contrôle frontalier sont nécessaires.

Une destination quatre saisons

Avec son climat différent suivant les saisons et suivant sa position géographique, la Thaïlande se découvre toute l’année. Dans le nord, de mars à mai c’est la saison chaude et sèche, de juin à octobre la saison verte plus fraîche est très agréable avec quelques pluies en général en fin de journée, et de novembre à février des températures plus fraîches. Dans le sud, les saisons sèche et verte sont plus marquées que dans le nord. L’idéal est de visiter le nord de mars à mai, le nord-est d’octobre à février, le centre d’octobre à janvier et le sud de novembre à avril.



Le Nord : Chiang Mai

Particulièrement agréable durant la saison verte, le nord de la Thaïlande dévoile un relief montagneux dont certains pics s’élèvent à 2.600 m. Bordée par le Laos et le Myanmar, la région se pare de villages blottis au flanc des montagnes, de grandes forêts de teck et de vallées recouvertes de vergers et de rizières. Une vingtaine d’ethnies, vêtues de costumes colorés, y vivent suivant leurs traditions et leur culture.

Ancienne capitale du royaume de Lanna, Chiang Maï, “La Rose du Nord”, possède une atmosphère très bucolique avec ses nombreux temples historiques, dont certains sont situés à l’intérieur des remparts de la vieille ville. Parmi les plus beaux, le Wat Chiang Man (le plus ancien) a été bâti au XIIIe siècle, tandis que le Wat Phra Singh abrite l’un des bouddhas les plus sacrés. Wat Chedi Luang Worawihar surprend par son architecture et son gigantesque stupa.

À quelques kilomètres de là, le Wat Phrathat Doi Suthep, le plus connu, est perché à 1 500 m et offre une superbe vue panoramique. Un peu plus loin, le Wat Phrathat Doi Noi situé au sommet d’une colline, est accessible par un escalier de 241 marches, et offre une vue imprenable sur la rivière Ping située en contrebas et sur les collines de la province de Lamphun.

Chiang Maï est également un haut-lieu de l’artisanat. À l’est de la province, le village de San Kamphaeng est un centre de créations artisanales réputé dans tout le pays. Dans de petits cottages servant d’ateliers, les artisans locaux créent de véritables oeuvres d’art, sculptures sur bois, bijoux et pierres précieuses, argenterie, soie et laque…. Non loin, Bo Sang, le village des ombrelles, présente ses créations peintes à la main et réalisées en papier Sa à partir de l’écorce de mûrier.

Le grand Nord : Chiang Rai

Au nord-est de Chiang Maï et au centre du Triangle d’or, en bordure du Myanmar (ex-Birmanie) et du Laos, Chiang Rai, située au bord de la rivière Kok, abrite quelques très beaux temples. Ainsi le Wat Phra Kaew est le temple qui jadis abrita le Bouddha d’Emeraude. A quelques kilomètres, le temple Blanc ou Wat Rong Khun est certainement le plus étonnant, richement orné de sculptures et peintures. La ville est idéale pour rayonner dans la région et découvrir Chiang Saen, Mae Salong et Ta Thon situées dans la bande frontalière.



Si la Thaïlande compte 148 parcs nationaux, deux d’entre eux, parmi les plus réputés, se trouvent dans le nord. Situé au sud-ouest de Chiang Mai, Le Doi Inthanon est surtout connu pour son sommet le plus haut de Thaïlande (2 565 m). Il abrite de nombreuses espèces animales et florales et accueille dans les montagnes les villages des tribus Karen et Hmong. Dans la province de Nan, à l’extrême nord-est et longeant la frontière du Laos, le Doi Phu Kha est le 4e plus grand parc national du pays. Il compte nombre de cascades et de rivières qui permettent, notamment, d’y faire du rafting.

Bangkok, la cité des Anges

Dans tout voyage en Thaïlande, il y a un passage obligé par Bangkok. Traversée par le fleuve Chao Phraya, la capitale du Royaume est une mégapole dynamique de plus de 10 millions d’habitants, à la fois traditionnelle et moderne. Avec ses 400 temples, ses parcs, ses marchés de jour ou de nuit, ses rues animées, ses hôtels de luxe et ses superbes rooftops, Bangkok est une ville aux incroyables contrastes. Des marchés traditionnels comme ceux aux fleurs ou ceux du quartier chinois jusqu’aux malls gigantesques, des vieux quartiers aux gratte-ciel ultramodernes, la capitale ne laisse jamais indifférent. La meilleure façon d’appréhender la ville est de commencer par son artère principale, le fleuve Chao Phraya que l’on découvre à bord de l’Express Boat. Et puis, il y a les fameux khlongs (canaux) et les marchés flottants qui permettent de s’immerger dans la vie locale.



Parmi les nombreux monuments remarquables, le Wat Phra Kaew, dans l’enceinte du Grand Palais, accueille le précieux Bouddha d’émeraude, considéré comme le plus sacré des temples bouddhistes du pays. Juste à côté, le Wat Pho abrite un gigantesque Bouddha couché mais aussi la plus ancienne école de massage traditionnel. Dans le quartier chinois, le Wat Traimit renferme la plus grande statue de Bouddha en or du pays. A la tombée du jour, le Wat Arun, temple de l’Aube, dresse son stupa de style khmer et orné de sculptures à 82 m de hauteur pour un joli coucher de soleil.

Bangkok c’est aussi de nombreux musées, des galeries d’art, des marchés colorés de jour ou de nuit, des boutiques chics dans les luxueux centres commerciaux tels Central World, Siam Paragon, Emporium, ou encore ceux situés au bord du fleuve, l’Asiatique The Riverfront ou IconSiam.



A la périphérie de Chinatown, le quartier de Talat Noi possède un charme bucolique. On remonte le temps, en serpentant dans un dédale de petites ruelles à la découverte des vieilles maisons aux façades patinées par le temps et aux grilles peintes de couleurs vives !

Chinatown est le meilleur endroit pour tester la cuisine de rue (street food), que l’on trouve à presque tous les coins de rue. On peut choisir aussi les Food Court qui rassemblent une variété d’étals plus raffinés ou les restaurants gastronomiques dont certains sont reconnus pour leur chef étoilé Michelin.

Hôtels conseillés en Thaïlande Le groupe AKARYN Hotel Group est propriétaire et exploitant de 5 complexes hôteliers et hôtels de luxe dans les endroits les plus recherchés de Thaïlande. Parmi ceux-ci, l’Akyra Manor Chiang Mai avec 62 suites design de luxe possède un bar sur le toit très réputé et un restaurant haut de gamme, L’Italics. L’Akyra Thonglor Bangkok avec son bar secret 008 et le Sala di Otto Fine Dining au cœur du quartier branché de Bangkok sont également très appréciés. Il faudra aussi compter sur l’Aleenta Retreat Chiang Mai, bientôt ouvert en décembre 2022, qui proposera un lieu de retraite de bien-être au cœur de la célèbre forêt de méditation au pied de la montagne du nord. Tous ces hôtels et centres de villégiature sont membres de Small Luxury Hotels of the World (SLH), mais aussi membres fondateurs de la Pure Blue Foundation pour l’environnement et la sauvegarde des écosystèmes marins.

Plus d’informations

Office National du Tourisme de Thaïlande

90 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France.

Tél. : 00 33 1 53 53 47 00

info@tourismethai.fr

www.tourismethai.fr

L’Akyra Thonglor Bangkok

https://www.theakyra.com/bangkok/thonglor/

L’Akyra Manor Chiang Mai

https://www.theakyra.com/chiang-mai/

L’Aleenta Retreat Chiang Mai

https://www.aleenta.com/chiang-mai/

Philippe Guersan