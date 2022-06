La maison dorée confirme son rayonnement avec l’ouverture d’une seconde boutique à Casa Anfa, et petite nouveauté: un salon de thé en terrasse.

Si la boutique est ouverte depuis le 1er juin, il faudra patienter encore quelques jours avant de prolonger l’expérience Maymana sous le soleil d’été. Inaugurée mercredi dernier, la nouvelle boutique de Casa Anfa promet de régaler les Casablancais.

L’entreprise familiale est née en 1985, dans la petite cuisine de sa maman, Madame Berrada, fondatrice de l’ADFM qui, passionnée par la gastronomie marocaine et la défense des droits des femmes, a allié passion et conviction pour en faire l’ADN de Maymana. Au départ un petit atelier de cinq femmes, puis le bouche-à-oreille l’a amené à développer son entreprise pour devenir la Maison reconnue qu’elle est à ce jour. Aujourd’hui l’entreprise reste composée à 70% de femmes, bien que les hommes, nous dit Madame Benchakroun, restent les bienvenus.

Ainsi, c’est pour répondre à la forte demande des Casablancais, que Maymana a ouvert cette seconde boutique sur le Boulevard de l’Océan Pacifique, témoin d’une stratégie de développement dans le Royaume, mais également hors Royaume puisque Maymana exporte ses gâteaux à l’international. Les boutiques casablancaises sont également les premières à abriter un salon de thé, une promesse de convivialité pour accompagner la gamme de produits Maymana dont on peut déjà profiter à Bouskoura !

Au menu : boulangeries, viennoiseries, pâtisseries marocaines et contemporaines, plats et autres produits traiteur réalisés par des Chefs passionnés et investis d’une seule mission : délivrer des produits d’excellence faits avec amour.