En plus d’être économe, la nouvelle Hyundai Sonata Hybrid offre d’excellentes performances avec ses 195 chevaux et se distingue par un design unique. Ce modèle qui capitalise sur le savoir-faire de Hyundai, amorcé en 2011 au moment du lancement de sa première version hybride, dispose de nombreux atouts qui finiront par vous convaincre de vous mettre au vert.

La Sonata Hybride détonne d’abord par son caractère. Avec un design futuriste et des traits fluides et aérodynamiques, cette Hyundai affiche une identité forte sur son segment en affirmant sa singularité.

Ses phares LED se prolongent sous le capot et s’estompent graduellement pour se fondre dans une bande chromée. La calandre en cascade à trous croisés et son becquet arrière intégré aux feux arrière propulsent cette hydride dans une ère futuriste. À cela, viennent s’ajouter es jantes en alluminium aérodynamique. L’effet visuel est impressionnant.

Grâce au positionnement astucieux de la batterie du système hybride, le coffre de la Sonata hybrid devient plus spacieux que dans la version traditionnelle. A noter que ce coffre intelligent équipé de la technologie « mains libres » se déverrouille automatiquement. Pratique quand il s’agit de ranger ses courses et qu’on a les mains occupées.

Mais la grande innovation du modèle, c’est le toit ouvrant solaire, capable d’augmenter son autonomie. Lorsqu’il est exposé au soleil, le toit récupère de l’énergie pour charger les batteries et en générer suffisamment pour augmenter l’autonomie de conduite d’environ 1.300 kilomètres supplémentaires par an.

Motorisation performante

Cette Sonata est équipée d’une motorisation hybride alliant puissance, économie et confort. Le conducteur dispose d’une puissance des 195 chevaux sous l’accélérateur. Et avec ce système hybride, les économies deviennent intéressantes puisque le véhicule permet une économie de carburant combinée de 5,0 L aux 100 km. Cette Hyundai intègre également toute une gamme de fonctionnalités d’aides à la conduite, notamment l’assistance pour éviter les collisions et l’assistance pour le suivi de voie.

Côté sécurité, Hyundai n’a pas lésiné sur les moyens. Le régulateur et limiteur de vitesse permet de maintenir la bonne distance avec les autres véhicules. La Sonata hybride possède également la fonction de conduite pratique qui aide à centrer le véhicule dans la voie tout en conduisant.

Enfin, la Sonata est également équipée d’une assistance active pour éviter toute collision avec un véhicule, un piéton ou même un cycliste. Le conducteur est aussitôt averti du danger et, si nécessaire, les freins sont actionnés automatiquement pour éviter le choc.