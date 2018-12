Vidéo. Samsung Galaxy A9, le nouveau smartphone qu’on va s’arracher

Carpe Diem, c’est ainsi que l’on pourrait décrire le tout dernier Samsung. Lancé en octobre dernier en Corée du Sud, le Galaxy A9 promet de saisir tous les moments importants de la journée et pourquoi pas de la vie, de jour comme de nuit. Présentation de ce petit bijou de technologie.

Avis aux aventuriers férus de paysages paradisiaques, aux photographes amateurs de couchers de soleil et aux graines d’influenceuses qui aiment poster des photos plus belles les unes que les autres. Prendre des selfies ou de belles photos n’aura jamais été autant un jeu d’enfant.

Doté d’une caméra principale quadravision, et de fonctionnalités à la pointe de la technologie, le Galaxy A9 permet de tutoyer les étoiles à prix tout doux.

Un smartphone efficace comme un appareil photo

Dans un monde excitant et connecté où les moments et les souvenirs, quotidiens ou ponctuels, sont saisis et partagés à chaque instant, le smartphone est devenu bien plus qu’un simple appareil. Véritable compagnon de poche, le Galaxy A9 ouvre le champ des possibles pour une expérience connectée de haute volée.

Un téléphone et 4 modules photo

Le Galaxy A9 permet de prendre beaux clichés en instantané sans trop d’efforts. Contrairement à son prédécesseur, le Galaxy A9 est doté pour la première fois de 4 lentilles optiques. Quels sont les résultats en pratique?

Avec le zoom optique 2x, on se rapproche sans compromis pour une photo de loin bien détaillée et de belle qualité.

Les lentilles ultra grand-angle, permettent de saisir le monde tel qu’il nous entoure dans sa totalité. Le plus? L’optimiseur de scène qui permet d’identifier le sujet et d’ajuster les paramètres pour obtenir les meilleures photos en un clic.

L’optimiseur de scène qui permet d’identifier le sujet et d’ajuster les paramètres pour obtenir les meilleures photos en un clic. Les plus aguerris pourront exprimer leur créativité grâce aux lentilles de profondeur qui facilitent le choix du champ et la prise de vue.

A l’aube ou à la tombée de la nuit, les photos ne perdent pas en charme. Grâce aux lentilles 24 MP F1.7, il est facile de capturer des images claires et lumineuses à toute heure de la journée.

Une autonomie de rêve

Enfin, ce téléphone dispose d’une batterie à la durée de vie impressionnante! Avec le Galaxy A9, plus besoin de se balader avec son chargeur de téléphone! La batterie du Galaxy A9 3,800mAh[1] offre des performances exceptionnelles et durables. Vous pouvez maintenant tout capturer sans restriction, stocker plus et supprimer moins avec une capacité de 128GB et une mémoire extensible allant jusqu’à 512GB, une aubaine pour conserver ses précieux souvenirs.

Un smartphone de toute beauté

Inspiré du design haut de gamme de Samsung, le Galaxy A9 est proposé en trois teintes uniques: Caviar Black, Lemonade Blue et Bubblegum Pink[2]. Avec son design élégant et ergonomique, il tient dans la main et son dos en verre incurvé en 3D offre une sensation de confort hors pair.

Le Galaxy A9 est disponible au Maroc chez les revendeurs agréés à 5.990 DH.

Tous les détails du Samsung Galaxy A9 en vidéo.

.

[2]Les couleurs disponibles variant selon les pays