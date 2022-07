Après un mariage réussi entre le géant hôtelier américain et le leader de l’investissement touristique au Maroc, Madaëf, le nouvel hôtel Rabat Marriott Hôtel est fin prêt à accueillir les clients à la recherche d’élégance et de modernité.

Situé en plein cœur du quartier de l’Agdal, le cinq étoiles offre 188 nouvelles chambres aux citadins, professionnels et amateurs de prestige à la recherche d’un cadre inoubliable. Quatre restaurants aux concepts inédits, un spa au service du lâcher-prise et une salle de conférences dernier cri promettent une expérience complète s’adaptant à la diversité des besoins de la clientèle.

Cet écrin de plaisir témoigne de la dynamique collaborative entre l’expert hôtelier Marriott International et l’expertise hôtelière de Madaëf, ayant commencé par la gestion du mythique Jnan Palace à Fès en 2016.

Véritable créatrice de valeur, et à l’origine d’une synergie hôtelière et touristique sur l’ensemble du pays, la société d’investissement Madaëf, leader au Maroc annonce, par ailleurs, l’ouverture prochaine du Marriott Taghazout Bay, et continue de séduire le royaume en développant ses filiales et en multipliant les partenariats de renom.