Situé entre Kénitra et Rabat, Plage des Nations Golf City, un ensemble résidentiel signé Prestigia, offre toutes les conditions de luxe et de confort dans un cadre de vie exceptionnel. Bordant l’une des plus belles étendues littorales du royaume, ce lieu idyllique donne l’impression à ses résidents d’être en vacances toute l’année. Visite guidée.