Pour marquer ses 15 années d’existence, les studios OM Yoga inaugurent la rentrée avec de multiples nouveautés qui raviront les yogis confirmés ainsi que les débutants.

Fondé en 2008 par Aurélie et Nabil Scally, OM Yoga a su construire au fil des années une réputation reposant sur la qualité de ses apprentissages, une approche multidisciplinaire et innovante. Devenue une référence du bien-être grâce à son expansion dans différentes villes du Royaume, la marque n’a cessé de réinventer l’approche du Yoga traditionnel et toutes les pratiques qui s’y assimilent.

C’est donc naturellement que OM Yoga a décidé de prendre une grande inspiration pour se renouveler à l’occasion de son anniversaire avec plusieurs programmes inédits. Cela commence par l’ouverture à l’expérience Yoga à toute la famille avec des cours dédiés aux enfants et aux adolescents.

Un nouvel univers pour enfants et adolescents

Parce qu’il n’y a pas que les adultes qui devraient penser à leur bien-être et à leur connaissance de soi. OM Yoga a développé des programmes où les enfants et adolescents pourront eux aussi prendre conscience de leurs émotions et apprendre à les apprivoiser tout en travaillant leur équilibre corporel. De quoi remplir votre maison d’ondes positives.

OM Yoga a conçu des cours en fonction de la tranche d’âge afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque génération. Les plus petits pourront profiter de l’aqua Kids, du yoga aérien ponctué de musique et de chant. Des activités ludiques et structurées pour développer leur coordination et leur concentration. Pour les pré-adolescents de moins de 13 ans, des cours plus dynamiques comme l’accro yoga sont au programme afin qu’ils apprennent à être à l’écoute d’eux-mêmes et des autres. Les adolescents quant à eux, sont invités à travailler leur physique et leur mental avec des cours de bungee workout et Vinyasas.

Pour les familles qui veulent vivre l’expérience tous ensemble, les studios OM Yoga proposent également le yoga parents-enfants de 4 à 6 ans favorisant le partage dans la bonne humeur. Du yoga mais dans une piscine, découvrez l’Aqua Yoga

Autre grande nouveauté unique en son genre, OM Yoga Tahiti Beach à Casablanca propose une programmation incluant des cours en piscine couverte. Imaginez la légèreté que cela pourra vous procurer de pratiquer du Aqua Flow, du yoga en piscine ou encore du Paddle Yoga, pour renforcer les muscles profonds. Un grand bassin est à disposition pour accueillir petits et grands.

Avis aux Marrakchis, la boxe s’invite au studio

Et dans le souci de répondre au mieux aux attentes de son public, OM Yoga a décidé d’étendre davantage sa programmation en ajoutant des cours de boxe et body sculpt au studio de Marrakech avec la possibilité d’accéder à la salle de fitness du Movenpick. Mais aussi, des cours axés cardio et renforcement musculaire au studio OM Yoga Onomo en plein centre de Casablanca.

OM Wellness, un programme bien-être sur-mesure

OM Yoga a, par ailleurs, renforcé son approche holistique au bien-être en créant, cette année, OM Wellness. Un programme mêlant yoga et méditation, bains de mer et cours en piscine, des rituels hammams, des séances thérapeutiques spécialisées, des cercles de partages, des rencontres avec des ostéopathes, sage-femmes, naturopathes, etc…

Les expériences proposées sont divisées en quatre univers : les matinées bien-être et les semaines détox, des programmes pour purifier et régénerer le corps puis Happy Mom et Femme épanouie pour accompagner les femmes lors de leurs différents changements hormonaux.

Devenez formateur certifié

Au-delà de la pratique, OM Yoga propose aussi des formations certifiantes pour ceux et celles qui veulent enseigner et cela va continuer cette année avec diverses formations prévues au niveau du calendrier. Allant des Certifications 50 heures aux formations complètes de 500 heures, les studios s’engagent à apporter toutes les connaissances et les techniques pour enseigner le yoga avec confiance et passion. Soulignons que toutes les formations sont certifiées Yoga Alliance international.

Si vous hésitez encore à vous lancer, ne manquez pas l’EPIC Yoga Festival. Un événement créé par les fondateurs de OM Yoga qui revient pour sa deuxième édition intitulée “Sahara dream”. Une expérience intime et emprunte de magie qui vous donnera un avant-goût des cours et de la philosophie OM Yoga. Au programme dans cette Desert Edition qui se tiendra à Merzouga, 4 masterclasses fusion et des Ecstatic Dances accompagnées par DJ Kali G, Sound of Mint sous les étoiles du Sahara.

Rendez-vous donc du 3 au 6 novembre au cœur des dunes de Merzouga pour un EPIC Yoga Festival hors du temps.

Informations, dates et réservations: 06 61 25 47 30

www.omyoga.ma @omyoga_studios