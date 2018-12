Vidéo. L’accompagnement client au centre du projet «Les Faubourgs d’Anfa»

«Les Faubourgs d’Anfa», un ensemble résidentiel luxueux qui propose un vaste choix d’appartements qui vont du duplex de prestige au T2 à l’espace optimisé. En prime, des aménagements intérieurs de haute qualité, 6.000 m2 d’espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des parkings en sous-sol, une sécurité renforcée…

Les appartements bénéficient d’aménagements intérieurs de haute qualité (marbre au sol, parquet dans les chambres, portes d’entrée blindées, cuisines équipées, double vitrage...) et d’une isolation thermique et phonique optimale . Autant d’arguments qui ne peuvent que séduire surtout que la résidence est idéalement située dans le nouveau quartier prometteur de Casa Anfa, à proximité du très chic CIL. Et pour faire le bon choix, le client est accompagné et conseillé tout au long du processus d’acquisition.

Visite guidée.