À seulement 15 minutes de l’aéroport international et proche du centre-ville, le Kenzi Sidi Maarouf est l’adresse tout indiquée du quartier des affaires de la capitale économique Casablanca. Cet hôtel quatre étoiles, bénéficie des meilleures installations et d’un environnement de travail idéal avec notamment à ses restaurants, son bar, son roof-top, ses espaces de réunion et son spa. Redouane Asfari, directeur de l’établissement nous en dit plus.