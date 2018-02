Vidéo. City Club: gratuité et nouvelles ouvertures pour célébrer l’amour

Cette année, City Club présente une offre inédite à l’occasion de Saint-Valentin. Pour chaque abonnement acheté le 14 février de la part de monsieur, l’élu de son cœur se verra offrir gracieusement une année de Fitness.

À l’occasion de Saint Valentin, City Club célèbre l’amour comme il se doit. Pour chaque abonnement acheté le 14 février de la part de monsieur, l’élu de son cœur se verra offrir gracieusement une année de Fitness et de bien-être au niveau de tous les City Club du Royaume, annonce l’enseigne marocaine dans un communiqué.

À cette occasion, le plus grand réseau de Fitness a lancé une campagne publicitaire en recourant au couple Omar Lotfi et de Farah El Fassi choisi cette année comme égérie.

Par ailleurs, City Club lance l’ouverture de 6 City Club Express sur les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger afin d’offrir plus d’espace et de confort à l’ensemble de ses adhérents.

«Ces City Club Express, d’une superficie moyenne comprise entre 450 m2 et 550 m2, proposent un service de proximité à taille humaine ainsi que du matériel de haute qualité», lit-on dans le communiqué.