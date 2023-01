Avec l’Audi e-tron, le constructeur d’Ingolstadt est entré dans l’ère de l’électromobilité avec la 1ère voiture premium 100% électrique sur le territoire marocain, marquant le début de l’avenir électrique pour les quatre anneaux.

Depuis lors, le modèle établit des normes dans le segment des SUV électriques de luxe. Le SUV classique et le SUV coupé électriques haut de gamme impressionnent par leur aérodynamisme, leurs performances de charge élevées et la capacité de leur batterie, ainsi que par leur autonomie, qui peut atteindre 446 kilomètres pour la version Sportback.

L’Audi e-tron est un SUV de luxe, et son design, tant intérieur qu’extérieur, respire le style et la qualité. Dans sa version classique, il embarque une batterie d’une capacité de 95 kWh offrant une autonomie d’environ 400 km en conditions réelles d’utilisation. Sa pile Lithium-Ion qui peut faire le plein d’énergie sur une multitude de puissances, à domicile ou sur une borne de recharge publique.

Des solutions de recharge intelligentes, à domicile et sur la route

Cette batterie lithium-ion est fournie par LG Chem. Elle est composée de 36 modules renfermant chacun 12 cellules. La température de la batterie est maintenue entre 25 et 35°C. Grâce à une première trappe amovible située sur l’aile avant gauche qui accueille une prise de type 2, l’Audi e-tron peut faire le plein sur une prise de courant domestique (E/F) – de préférence reliée directement à un tableau électrique, une Wallbox résidentielle ou une borne de recharge publique.

L’Audi e-tron est la première voiture de production en série à pouvoir être chargée dans des stations de recharge rapide en courant continu (DC), jusqu’à 150 kW. Cela signifie que le SUV électrique est prêt pour un nouveau long trajet en 30 minutes environ. Il peut également être chargé en courant alternatif (AC), jusqu’à 33 kW. Le système de charge proposé par Audi permet aux clients e-tron d’accéder facilement à des stations de charge publiques du Maroc que ce soit pour utiliser des bornes en courant continu ou alternatif, 11 kW ou 150 kW. Comptez 4h30 pour faire le plein à la maison avec un chargeur de 22 kW fourni avec le véhicule.

Il y a deux ports de charge sur l’e-tron, un de chaque côté, situé entre le passage de roue avant et la porte. L’inclusion de ports de charge doubles évite de devoir choisir le bon angle pour approcher un chargeur. Appuyez sur le bouton situé à côté du logo e-tron et le panneau motorisé s’abaisse pour révéler le port. Il suffit d’insérer le câble de charge, de le brancher sur le secteur et c’est parti – tout simplement. Les bornes sont disponibles partout au Maroc, en stations-services, parkings publics, hôtels et restaurants. Rien ne vous empêche donc de vous mettre dans “une ambiance électrique” même pour les longs trajets.

La quintessence en termes d’économie de consommation

Comme cité précédemment, L’Audi e-tron est capable de parcourir plus de 400 kilomètres avec une seule charge selon le cycle WLTP. Cette valeur est notamment liée à l’innovant système de récupération d’énergie, qui assure 30 % de l’autonomie. Le SUV électrique peut récupérer de l’énergie de deux façons : en roue libre, quand le conducteur lève le pied de

l’accélérateur, ou par le freinage, lorsque la pédale de frein est enfoncée. Dans les deux cas, les moteurs électriques fonctionnent comme un générateur et transforment l’énergie cinétique de l’Audi e-tron en énergie électrique.

Lors d’un freinage depuis une vitesse de 100 km/h, par exemple, l’Audi e-tron peut récupérer jusqu’à 300 Nm de couple et 220 kW de puissance, ce qui correspond à plus de 70 % de sa puissance de fonctionnement. Jusqu’à présent, aucun modèle de production en série n’y était parvenu.

Comment la belle se comporte sur le bitume

En ville, les conducteurs jouissent des avantages du tout-électrique : en particulier du silence, de l’absence de vibrations, et d’accélérations et de freinages linéaires. C’est un gain de confort considérable dans le trafic urbain. Efficacité, performance et silence sont les maîtres mots de cette expérience de conduite d’une nouvelle ère. Deux moteurs électriques animent le SUV électrique, sans émissions de CO2 et quasi en silence, développant une puissance jusqu’à 300 kW et un couple de 664 Nm. Le couple maximal est atteint en quelques fractions de seconde seulement et offre une puissance de traction exceptionnelle. Il permet également une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement. La vitesse maximale de l’Audi e-tron est fixée à 200 km/h.

Et si on faisait une petite simulation réaliste sur les routes marocaines ?

Vous êtes installé à Casablanca et avez un rendez-vous d’affaire à Rabat, un trajet qui ne fait pas peur à la e-tron. Compte tenu de la distance de 87 km qui sépare les deux villes, en e-tron vous aurez la possibilité de faire un aller-retour en une journée sans besoin de recharge. Allons plus loin, maintenant, vers Marrakech, comptez un aller simple sans pause, à noter que plusieurs hôtels disposent de bornes de recharges utilisables gratuitement.

Pas encore convaincu ? Attaquons-nous à un trajet encore plus long de Casablanca à Cabo Negro soit 380km. Juste le temps d’une pause déjeuner rapide dans une station avec borne électrique telle que la station de Kénitra pour recharger votre véhicule. Au total, 8 stations sur ce trajet sont dotées de bornes électriques et vous n’aurez besoin que d’une heure de recharge pour gagner une autonomie de 300km.

Level-up en optant pour le Sportback

Avec sa capacité de 615 litres, le Sportback peut contenir moins de bagages que son frère e-tron. Cependant, il marque des points grâce à son allure plus dynamique. Audi l’a équipé d’un moteur électrique offrant une puissance impressionnante de 408 ch. Ainsi, ce modèle atteint les 100 km/h en 6,6 secondes. Ses sprints intermédiaires sont encore plus impressionnants. Même sans appuyer à fond sur l’accélérateur, vous pourrez passer de 80 à 120 km/h en un clin d’œil après avoir roulé le long d’un chantier sur l’autoroute.

Sur l’autoroute, l’Audi e-tron Sportback nous fait profiter d’un excellent coefficient d’aérodynamisme : 0,26 pour être précis. Pour cela, les ingénieurs d’Ingolstadt ont eu recours à des astuces techniques: l’entrée d’air de refroidissement avec des canaux pour refroidir les freins des roues avant reste fermée le plus souvent possible, de sorte que le vent de la route glisse presque sans tourbillonner sur le capot.

Le trajet est aussi des plus agréables car l’Audi e-tron S Sportback est également équipée d’un intérieur spacieux et raffiné. Les sièges sont confortables et adaptés aux longs trajets, l’ensemble du cockpit est conçu pour la conduite sportive. Le volant est très agréable à prendre en main et la sono convainc par sa qualité acoustique haut de gamme. Si vous souhaitez que votre Audi e-tron offre une dose supplémentaire de style et de dynamisme, la Sportback est peut-être le choix le plus approprié.

Tarif clés en main: Audi e-tron à partir de 1.050.000 dhs / Audi e-tron Sportback 1.110.000 dhs