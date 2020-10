Selman Marrakech: le Palace rouvre ses portes

En vue de la réouverture à la mi-octobre et a n d’assurer la sécurité et le confort des clients et des collaborateurs, Selman Marrakech a mis en œuvre de multiples mesures de sécurité et protocole d’hygiène, conformément à la certi cation Cristal International Standards en se dotant du label POSI-Check.

Aujourd’hui et une fois de plus, l’ADN 100 % marocain de l’établissement est une erté au cœur de ce projet hôtelier. Durant cette période de crise, ce euron de l’hôtellerie marocaine a appuyé ses valeurs de solidarité et renforcé son esprit d’appartenance en tant que projet familial marocain contribuant au développement économique local. Et ce sont ces mêmes motivations qui ont animé la direction générale à préserver la quasi-majorité des emplois. Dans cette continuité de développement social, s’inscrit aussi le partenariat entre Selman Marrakech et la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) qui a donné naissance pour la première fois au Maroc à l’association marocaine d’Art Equestre « Cheval Libre ». Une association qui a pour objectif de promouvoir le cheval marocain aux travers de multiples disciplines comme le dressage, la voltige et le travail en liberté, mais également de former de jeunes cavaliers marocains dans ces disciplines a n de perpétuer la tradition.

Avec l’agréable sensation de se retrouver dans un domaine de 6 hectares parsemé de jardins luxuriants aux senteurs de jasmin, Selman Marrakech se réinvente pour offrir de nouvelles expériences et pro ter des beaux jours d’automne dans la ville ocre.