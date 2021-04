Trois nouveaux modèles de smartphones viennent enrichir la gamme mobile de Samsung : les Galaxy A52, A52 5G et A72. Des modèles de milieu de gamme à l’excellent rapport qualité-prix.

Avec ses nouveaux Galaxy A52, A52 5G et A72, il poursuit sa stratégie initiée en 2019 avec le lancement des Galaxy A50 et A70, de rendre l’innovation et la technologie accessible. Pour cela, la firme coréenne

Avec un appareil photo de qualité supérieure, un écran aux couleurs cristallines, un scrolling fluide, la nouvelle série A bénéficie de la meilleure technologie de smartphone qui soit. Également résistants à l’eau, ces deux nouveaux modèles dispose d’une batterie longue durée et sont évidemment compatibles avec l’écosystème Galaxy d’appareils connectés, à savoir les Galaxy Buds Pro, le Galaxy SmartTag, et la Galaxy Tab.

Créer et communiquer avec un appareil photo exceptionnel

Samsung excelle depuis des années dans les appareils photo haut de gamme et les Galaxy A52, A52 5G et A72 n’échappent pas à cette règle. En effet, ces nouveaux modèles offrent aux utilisateurs des appareils photos haute résolution de 64 mégapixels et de puissantes fonctions zoom (jusqu’à 10x numérique pour les Galaxy A52 et jusqu’à 30x numérique/3x optique pour le Galaxy A72). Samsung ajoute également de multiples modes de prises de vue. Au programme, un mode nuit amélioré, un mode Super Stabilisation ainsi que l’arrivée de Single Take. Côté vidéo, le A52 5G peut filmer en 4K à 30 im/s.

Des best-sellers en puissance !

Plus que prometteuse, cette nouvelle génération de Galaxy A ne lésine pas sur l’innovation. Les 3 modèles proposent un écran AMOLED (Infinity-O), certifié « Eye-Care » de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Plus lumineux et plus fluide, permet de profiter d’un visionnage de films et de séries optimal même à l’extérieur grâce à une luminosité accrue de 800 nits. Résultat : moins de fatigue oculaire et plus de plaisir pour les yeux. Autre avancée, leur design élégant, minimaliste et modernisé pour une facilité d’utilisation optimale. On note au passage la certification IP67 pour une meilleure résistance à l’eau, ils sont capables de rester sous l’eau pendant 30 minutes !

La nouvelle série Galaxy A est actuellement disponible au Maroc et se décline dans plusieurs coloris : Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black et Awesome White.

Le prix recommandé du Galaxy A52 est de 3490 DH et celui du Galaxy A72 de 4749 DH.

Plus d’infos : www.samsung.ma