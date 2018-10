Samsung: image, connexion, grande taille, la TV QLED s'impose dans le haut de gamme

Alors que le marché mondial de la télévision connaît une évolution sans pareil, la demande de grands écrans s'impose auprès des consommateurs. Une tendance confirmée auprès de Samsung, leader mondial du marché de la télévision depuis 12 années consécutives.

La taille d'écran moyenne pour les modèles de télévisions Samsung vendus l’an dernier est d'environ 54 pouces, soit environ 10 pouces de plus que la moyenne en 2010 qui était alors de 44,5 pouces. Alors que la catégorie TV grand écran était autrefois définie comme 55 pouces ou plus, la classification a grimpé aux télévisions de plus de 65 ou 75 pouces de taille - et une nouvelle catégorie pour les super-grands télévisions a même émergé. Une tendance qui s’accompagne d’un progrès qualitatif, car la technologie permet aux écrans de se développer sans compromettre la qualité de l'image.

Alors que la croissance du marché mondial de la télévision s'est stabilisée, les ventes des 65 pouces et plus ont augmenté de plus de 30% ces dernières années ; et le marché des formats extra-larges de plus de 75 pouces devrait connaître une croissance significative cette année.

Cette tendance croissante s’est également accompagnée avec la diffusion de contenus en haute définition (UHD), offrant aux consommateurs une grande qualité d’images sur les écrans haute résolution. Parallèlement, Samsung, a fait de ce segment un pôle d'attraction majeur avec le lancement de sa toute dernière gamme de télévisions QLED.

La télévision QLED 2018, disponible dans des modèles de 88 pouces, est en tête des ventes de la télévision grand écran.

1milliard de couleurs

La clé du succès? Un contenu haute résolution optimisé pour un très grand écran. Les télévisions QLED sont les seules au monde à fournir un volume de couleur de 100%, avec la possibilité d'exprimer avec précision 1 milliard de couleurs à n'importe quel niveau de luminosité. De plus avec son haut niveau de contraste, cette technologie garantit pour chaque image des détails réalistes et clairs, quelle que soit la luminosité.

Au-delà de la qualité d'image supérieure, les télévisions QLED les plus récentes offrent également un style, un design élégant et pratiquement sans lunette et des fonctionnalités nouvelles. La connexion innovante One Invisible Connection de Samsung élimine l'encombrement des câbles en combinant les lignes AV et d'alimentation en un seul câble transparent ; et le mode Ambient permet d'afficher des images ou des informations de son choix lorsque la télévision n'est pas utilisée, un grand changement par rapport à la grande boîte noire accrochée au mur.

De plus, la gamme QLED TV 2018 bénéficie de Bixby, l'assistant virtuel intelligent de Samsung, et SmartThings, le hub de plate-forme IoT de Samsung qui offre un moyen plus simple de contrôler la télévision et la synchronisation.

À son tour, le QLED TV devient le tableau de bord pour l'ensemble de la maison connectée, permettant de gérer et de surveiller sans effort les appareils connectés à partir d'un emplacement central.

Avec sa dernière gamme de télévisions QLED, Samsung permet à chacune une expérience utilisateur immersive, intuitive et intelligente.