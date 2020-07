Samsung choisit la star égyptienne Ahmed Helmy comme nouvel ambassadeur de la marque

L’acteur égyptien Ahmed Helmy a été désigné nouvel ambassadeur de la marque Samsung pour le segment des smartphones et des appareils portables.

Considéré comme l’un des plus grands influenceurs du monde arabe, à la fois réalisateur, acteur et comédien, Ahmed est une idole dans son pays, suivi par des millions de personnes après son succès en tant que juge dans la célèbre émission de télé-réalité Arabs Got Talent. C’est la raison pour laquelle Samsung l’a choisi pour continuer d’inspirer le monde avec des technologies, des produits et des designs innovants qui enrichissent la vie de chacun des utilisateurs de la marque.

« On est tous à Samsung ravi d’accueillir Ahmed dans notre famille en tant qu’ambassadeur de la marque », a déclaré Omar Saheb, directeur du marketing de Samsung Electronics pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

« Collaborer avec des personnalités publiques de premier plan pour améliorer les relations avec les consommateurs, offrir de nouvelles expériences et améliorer leur qualité de vie sont des projets spéciaux que nous encouragerons et poursuivrons toujours. En tant que l’un des acteurs et comédiens égyptiens les plus populaires et les plus respectés, Ahmed est une figure inspirante pour les personnes de tous âges, à travers le Moyen-Orient. Nous sommes ravis qu’il ait accepté l’invitation à représenter notre marque et sa contribution sera inestimable alors que nous nous efforçons de réaliser notre vision commune. »

« Je suis fier de représenter l’une des plus grandes marques mondiales engagées à inspirer les gens et à améliorer la qualité de vie, » a déclaré Ahmed Helmy. « La vision et la stratégie de Samsung pour continuer à introduire des technologies et des produits innovants qui ouvrent un monde de possibilités et offrent de nouvelles expériences à ses utilisateurs sont très impressionnantes. Je suis reconnaissant de l’opportunité de devenir ambassadeur d’une marque avec une réputation, une histoire et des valeurs comme celles de Samsung. Pour l’avenir, je suis enthousiasmé par ce que l’avenir réserve à ce nouveau parcours. »

Samsung et Ahmed Helmy travailleront de concert pour augmenter la popularité de la marque. Déjà ambassadeur de l’UNICEF, du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et de Arab Hope Makers aux Émirats arabes unis, Ahmed mettra à profit son expérience dans des rôles représentatifs pour atteindre et dépasser les valeurs qu’il partage avec Samsung.