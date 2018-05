Quick prévoit une programmation spéciale ramadan

Le restaurant Quick promet à ses clients un Ramadan passionnant, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour rendre ce mois plus agréable .

Durant tout le mois de Ramadan pour accompagner la rupture de jeune ,Quick prévoit le spectacle d'un chanteur de luth qui prendra place dans un petit espace spécialement aménagé en tapis traditionnel et lanternes.

De leur part, les adeptes des jeux de console sont servis, avec un espace gaming zone à la disposition des clients . Un caricaturiste sera aussi présent au restaurant chaque vendredi pour dessiner leurs portraits .

Chaque samedi soir , de l’animation Karaoké aura lieu dans les 5 restaurants , à Rabat , Casablanca , Marrakech et à El Jadida. En plus des ateliers pour enfants , deux événements phares sont au rendez-vous le 14 et 27 du ramadan , avec un programme traditionnel : nekkacha , amaria ,défilé en tenues traditionnels , maquillage et plusieurs autres surprises.