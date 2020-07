Pourquoi l’huile de coco est le produit miracle du moment ?

Must-have beauté de nos étés, l’huile de noix de coco risque bien de nous séduire tout au long de l’année. Riche en vitamine E et en fer, ce puissant anti-bactérien naturel a plus d’un tour dans son sac lorsqu’il s’agit de prendre soin de nous.

Peu onéreuse et délicieusement parfumée, l’huile de coco possède mille et une vertus. Et pour cause, elle est un super-aliment capable de prendre soin de notre peau, de notre organisme et même de nos dents. On l’adopte donc sans plus tarder dans notre routine beauté et nos recettes minceur.

L’HUILE DE COCO, MON ALLIÉE BEAUTÉ

L’huile de coco n’a pas sa pareille pour hydrater la peau. Nourrissante, elle est idéale pour les peaux sèches, déshydratée. Très riche, elle apaise les irritations comme les vergetures et lutte également contre le vieillissement de la peau grâce à ses vertus anti-oxydantes. On l’utilise en masque pour redonner éclat et tonus aux teints ternes, en démaquillant et aussi en bain de bouches pour une haleine fraîche, des dents blanches et saines !







J’achète

L’HUILE DE COCO, MON ALLIÉE SANTÉ

Grâce à sa composition et sa richesse nutritionnelle, l’huile de noix de coco s’avère très efficace dans le rééquilibrage alimentaire ainsi que pour la perte de poids. Elle est dotée de bienfaits puissants sur l’organisme et possède une grande teneur en acides gras à chaîne moyenne, qui permettent de réparer et hydrater l’organisme, avec un bon niveau d’absorption par le corps.

Cette richesse en acides gras essentiels leur confère des propriétés anti-bactériennes, antifongiques et antivirales très efficaces. De plus, ces acides gras permettent de baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Cette huile précieuse est riche en vitamines qui aident à la reproduction cellulaire, favorisent l’hydratation de la peau et qui protègent l’épiderme.

Les sportifs consomment ainsi l’huile de noix de coco pour leur permettre d’améliorer l’endurance ou après une activité sportive pour accélérer la récupération. Elle apporte de l’énergie pour toute la journée.

Pour la cuisson, l’huile de coco ne devient pas toxique, elle conserve ses vertus et ne se détériore pas. Elle peut également être utilisée pour préparer des recettes sucrées, l’étaler sur des tartines, sauter ou griller vos aliments.

Huile de coco extra vierge – 200ml – Bio – 96 DH au lieu de 114 DH avec le codepromo GREEN15

Disponible en ligne sur l’épicerie verte

Plus d’infos : www.epicerieverte.ma