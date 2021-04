Et si on alliait farniente et mois sacré ? Durant tout le mois de Ramadan, l’hôtel Palmeraie Rotana Resort Marrakech reçoit ses convives et propose des Escapades ramadanesques autour de ftours authentiques et gourmands. Des plaisirs culinaires variées, orchestrés par le Chef Exécutif dans un cadre magique.

Au Palmeraie Rotana Resort Marrakech, l’heure est au bien-être et à la gourmandise. C’est un véritable voyage sensoriel où les yeux sont aussi sollicités que les papilles que l’hôtel nous propose avec un large choix de mets sucrés et salés, proposés dans une ambiance chic et authentique. Délices traditionnels sont sublimés par les incontournables chebbakia, sellou, briouates, dattes et fruits secs. Corners de sushis, salades, fruits de mer, bar à soupes, jus frais, et tajines variés se dégusteront autour de tables accueillantes, éclairées par les lampes design aux couleurs chatoyantes de la ville ocre. Pour finir sur une note aux douceurs de fruits de saison, yaourts, tartes au chocolat, au citron meringuée, feuilletés croustillants et plus.

En journée, place à la détente. Car un Ramadan équilibré et sain commence d’abord par prendre soin de soi avec séance de sport et activités relaxantes. Pour cela, le Palmeraie Rotana Resort Marrakech a pensé à tout et a concocté un programme bénéfique pour le corps et l’esprit, dans un décor où la nature est omniprésente avec vue les cimes enneigées de l’Atlas. Balade à vélo, fitness, ping-pong, jeux de société, billard, mini foot et ateliers créatifs au kids club raviront les petits et grands. Et pour ceux qui voudrait clôre la journée en toute quiétude, le spa sera le lieu parfait.

Ftour Express à 320 MAD/personne.

Package ftour, shour et chambre jusqu’à 9h matin à 500 MAD/personne.

Séjour en chambre double avec ftour et shour à partir de 1 520 MAD.

Infos et renseignements : www.rotana.com