Le mythique hôtel Barceló Tanger a rouvert officiellement ce 15 septembre, après une cure de jouvence, faisant de cet hôtel une adresse incontournable de la ville de détroit.

En soft opening depuis le mois de juillet, l’hôtel Barceló Tanger ouvre ses portes après des travaux de rénovation, d’un coût de plus de 20 millions d’euros, ce qui a permis à l’hôtel datant de 1950 de retrouver un second souffle. Un investissement de taille qui démontre la volonté du groupe d’écrire une nouvelle page de l’histoire de sa propriété historique pour l’ériger en adresse incontournable de la capitale du nord.

Pour ce faire, le nouvel écrin a été conçu de manière à répondre à la demande d’un tourisme hybride, mettant à la fois en valeur les multiples trésors de la ville ainsi que son centre d’affaires en plein développement.

Situé en plein cœur de la ville, face à la Méditerranée, l’hôtel Barceló Tanger offre à ses résidents un emplacement de choix, proche de toutes commodités (aéroport, gare, port) et des principaux sites touristiques (musées de la kasbah, Grottes d’Hercule, Cap Spartel…).

L’établissement jouit d’une vue magnifique sur la baie, visible depuis les chambres et le rooftop, baptisé B-Heaven. Situé au dixième étage de l’hôtel, ce rooftop également ouvert également aux non-résidents, offre une vue à 360°, et un cadre moderne faisant référence à la proue d’un paquebot. Côté ambiance: des cocktails signatures et une programmation musicale tendance.

Les 200 chambres de l’hôtel ont toutes été décorées dans des tons bleus, rappelant la couleur de la mer. L’espace a quant à lui été aménagé de sorte à offrir une expérience de détente totale : quel que soit le type d’hébergement choisi (Chambres Deluxe, Chambres Deluxe frontales, Chambres Premium, Chambres premium Frontales, Chambres familiales ou Suite Junior), chaque unité garantit confort, sérénité et praticité grâce à l’utilisation de matériaux nobles et à la mise à disposition d’une large palette de services.

Le bien-être se poursuit jusqu’au Spa de l’hôtel où différents soins sont proposés, et pour les plus sportifs, une salle entièrement équipée. Enfin, en plus des longues étendues de sable blanc qui bordent l’hôtel, les résidents peuvent également profiter de la quiétude de la piscine pour prendre le soleil ou simplement se relaxer.

Saveurs maroco-espagnoles

Côté gastronomie, là encore, le Barceló Tanger nous invite au voyage avec un restaurant à la carte, un restaurant buffet et quatre bars où saveurs marocaines et espagnoles sont à l’honneur. La table Azurita offre une fusion délicieusement raffinée des spécialités culinaires des deux pays tandis que le restaurant Bella Vista fait la part belle aux produits bio, de saison et locaux pour une gastronomie saine et équilibrée. On retrouve également une large sélection de tapas au Breeze Pool Bar, situé au bord de la piscine, au Blue Lobby Bar, avec sa vue panoramique sur la corniche de Tanger ou au Champs Sports Bar qui réunit tous les fans de sport.

Le nouvel hôtel Barceló est aussi une adresse incontournable pour hommes d’affaires à Tanger. Dans ce but, il s’est équipé d’un espace événementiel divisible en 4 salles indépendantes pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes. Idéal pour organiser des réunion, conférences ou autres événements. Les différents espaces sont en effet ajustables à souhait, offrant une multitude de choix d’agencements allant de la disposition en style théâtre au style gala, en passant par des salons privés pour des réunions en petit comité.

Chaque salle dispose d’un cadre élégant et raffiné baigné de lumière, avec vue sur mer ou sur les espaces verts de la propriété. Enfin, l’espace événementiel du Barceló Tanger dispose d’un foyer paysager idéal pour l’organisation de cocktails et pauses-café. Bien entendu, chaque salle offre un large choix de dispositifs techniques modernes pour répondre aux exigences de toutes sortes d’événements.