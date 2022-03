Pour le lancement de sa nouvelle collection printemps/été 2022, la marque turque Les Benjamins a fait appel au photographe marocain Mouss Lamrabt. Le shooting a eu lieu à Marrakech.

La marque de prêt-à-porter turque Les Benjamins a dévoilé sa nouvelle campagne pour la saison printemps-été 2022 (SS2022). Baptisée « The Mystic Journey » (Le voyage mystique), celle-ci a été réalisée à Marrakech par le célèbre photographe marocain Mous Lamrabat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LES BENJAMINS (@lesbenjamins)

« La collection est une célébration de l’introspection et de l’excitation avec des imprimés psychédéliques des années 1970 et des motifs et garnitures de tapis ton sur ton déformés, tandis que le laminage de dentelle fleurie – inspiré par l’emblématique Jardin Majorelle du Maroc – ajoute une touche fantaisiste aux silhouettes urbaines », explique la marque sur son compte Instagram.

« J’avais l’impression d’avoir besoin d’un voyage mystique qui me fera oublier l’ici et le maintenant et m’emmènera vers demain », a confié le fondateur et directeur créatif de la marque Bunyamin Aydin, cité par Hypebeast. « Le Jardin Majorelle m’a toujours hypnotisé et quand j’ai regardé de plus près Marrakech, j’ai vraiment ressenti le besoin d’y aller pour cette saison », a-t-il ajouté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mous Lamrabat (@mouslamrabat)

« Extraits de la collection SS22 de mes très chers amis @bunyaminaydin et @laamvan @lesbenjamins

Ces gens m’ont traité comme une famille dès le premier jour. Je vous aime les gars ❤️ », a écrit Mous Lamrabet.

Selon Lamia AlOtaishan Aydin, à la tête de la collection féminine de la marque, le tournage de la campagne a été fait avec un casting 100% marocain, notamment avec le mannequin Salima El Mahraoui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lamia AlOtaishan Aydin (@laamvan)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nasser (@iamnassr)