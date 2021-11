Le Casablanca Hotel se distingue encore une fois sur la scène internationale et se voit récompensé de deux prix en 2021: le « Leading Business Hotel » au Maroc et le « Luxury Palace Hotel » en Afrique.

A l’occasion de la cérémonie annuelle de gala des World Luxury Hotel Awards 2021, qui a eu lieu en octobre à l’île Maurice, Le Casablanca Hotel a été illustré en tant que « Luxury Palace Hotel » en Afrique. L’établissement s’est également vu décerner le prix de « Morocco’s leading business hotel » par les World Travel Awards 2021, une double récompense qui vient affirmer son positionnement de luxe et honore les efforts de son équipe.

«Je tiens à remercier vivement tous nos clients pour leurs votes et leur confiance continue, ainsi que tous nos collaborateurs qui œuvrent sans relâche et avec passion pour l’amélioration de nos services et pour la

satisfaction d’une clientèle de plus en plus attentive à l’offre hôtelière», a déclaré Amine El Moumni, directeur général de l’établissement.

Situé au sein du prestigieux quartier d’Anfa, Le Casablanca Hotel est pensé comme une résidence particulière avec 68 chambres et suites. Passé l’entrée, vous êtes plongés dans l’époque Art déco avec de magnifiques sols en damiers et des miroirs géométriques. On trouve parmi ses points de vente: le Jasmin’Spa, le Swan Bar, le concept store Mim’Sa et le restaurant raffiné La Brasserie du Boulevard. Sa Terrasse Jasmin est aujourd’hui plus grande et plus accueillante avec une carte méditerranéenne aussi riche que fraîche.

Prochainement, une nouvelle salle de séminaire donnant sur le côté jardin et piscine de l’établissement viendra enrichir l’offre banquet de l’hôtel sous le nom de «Riviera».

Contact hôtel :

Le Casablanca Hotel

19, boulevard Moulay Rachid

Casablanca + 212 5 22 64 97 97