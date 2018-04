Vidéo. Tamer Hosny félicite le musicien Boulmani pour sa réussite

La star égyptienne, Tamer Hosny, vient de partager une publication dans laquelle il exprime son admiration pour le musicien chaâbi qui a fait le buzz ces deux dernières semaines, Youness Boulmani.

Le chanteur égyptien a déclaré vouloir partager l'histoire du musicien qu'il a trouvé très touchante. Dans sa publication, Tamer Hosny raconte que Boulmani était un musicien célèbre dans sa région seulement.

Invité à un mariage d'une jeune fille de famille modeste, le musicien accepte d'y chanter sans contrepartie et filme une vidéo qui après quelques mois fera le tour des réseaux sociaux.

"Des fois, faire une bonne action et donner du cœur peut ouvrir les portes du bonheur et du succès pour le restant de ta vie", a déclaré Tamer Hosny qui félicite le musicien marocain pour son succès.

يونس بولماني فنان مغربي كانت شهرته تقتصر على اهل منطقته وعمل اغنيه في ٢٠١٤ متشهرتش ومخدتش حظها ولما طلب منه شخص في ٢٠١٨... Publiée par Tamer Hosny sur vendredi 20 avril 2018

Youness Boulmani est en effet un musicien modeste de musique "beldi" comme il aime le rappeler et son nom est sur toutes les langues. La raison? Une chanson filmée dans un mariage 4 ans après sa composition. Boulmani avait en effet écrit la chanson " Hta l9it li tbghini" ( c'est seulement quand j'ai trouvé celle que j'aime NDLR) en 2014 mais elle était passée inaperçue.

Le côté populaire du clip, la bonne humeur et l'humour du chanteur lui ont valu plus de 6 millions de vues pour sa chanson et le musicien, originaire de Guelmima s'est ainsi retrouvé sollicité par toutes les radios nationales. Une véritable success story qui prouve encore une fois la puissance des réseaux sociaux.