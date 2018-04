Vidéo. Sketch sur les Asiatiques: Gad Elmaleh s’explique et présente ses excuses

Accusé de racisme, l’humoriste a réagi à la polémique suscitée par le sketch Les Chinois du spectacle Tout est possible qu’il a partagé avec Kev Adams et qui était rediffusé mardi dernier sur W9.

Le 24 novembre 2016, M6 retransmettait en direct depuis l’Accor Hôtel Arena, à Paris, le spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams, Tout est possible. La diffusion du sketch Les Chinois où les deux humoristes caricaturent des Asiatiques avait provoqué de nombreuses réactions et des accusations de racisme. Après Anthony Cheylan, rédacteur en chef de Clique.tv, c’est la DJ Louise Chen qui avait signé une tribune en janvier 2017 dans Les Inrocks intitulée «Pourquoi je n’ai toujours pas digéré le sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams sur les Asiatiques».

La veille de la rediffusion de Tout est possible le mardi 17 avril sur W9, Gad Elmaleh s’est amusé à publier sur son compte Twitter une photo de la jeune femme avec la phrase: «Trop hâte de revoir Les Chinois avec Kev Adams et Gad Elmaleh sur W9 mardi soir!!!». Et d’ajouter en marge de ce cliché: «merci Louise Chen pour ton soutien, rendez-vous sur W9 demain soir pour revoir Les Chinois avec Kev Adams dans Tout est possible». Un tweet qui a suscité un déferlement de messages désagréables pour la jeune femme.

Une vague de soutien s’est aussi matérialisée et le hashtag «Gad Elmaleh out of Netflix» a été diffusé pour demander à la plate-forme de streaming américaine de virer l’humoriste de sa programmation. Face à ce nouveau scandale, qui s’ébruite de l’autre côté de l’Atlantique, Gad Elmaleh a choisi de s’exprimer dans Touche pas à mon poste!lundi soir sur C8. En plateau, Jean-Luc Lemoine lui a reproché son manque d’élégance vis-à-vis de Louise Chen. «Je ne lui fais pas un procès en racisme mais il y a une grosse maladresse», a déclaré le chroniqueur. «Il a 8 millions de followers, jeter en pâture cette jeune femme était irresponsable et dangereux.»

Joint par téléphone par son ami Cyril Hanouna, Gad Elmaleh a pris le temps de s’exprimer très sérieusement. «Il y a un énorme malentendu sur ce qu’on a voulu faire dans ce sketch», a-t-il expliqué. «Il s’appuie volontairement sur des clichés sans malice ni intention de blesser une communauté. On ridiculise les clichés, c’est presque un sketch sur un sketch sur les Asiatiques. […] Cela ne veut pas dire que je n’entends pas ce qu’il se passe et c’est pour ça que je m’exprime ce soir. Mais me faire traiter de raciste m’a piqué et m’a choqué.»

Gad Elmaleh a dit prêter une véritable attention aux messages des personnes qui ont su exprimer sereinement et respectueusement leur problème. «Cela m’a peiné de les décevoir et j’ai envie de leur dire que c’est un malentendu», a-t-il confié. Sur ses messages sur Twitter, et notamment celui à l’encontre de la DJ Louise Chen, Gad Elmaleh a reconnu avoir commis une erreur. «J’aurais dû privilégier le dialogue avec elle plutôt que d’être dans le ressentiment. Mais quand je lis la tribune qu’elle a faite où je me fais traiter de raciste, c’est épidermique, cela me rend fou. Je peux vous en parler du racisme et de ce que je subis depuis des années. Me faire traiter de raciste, parce quelqu’un d’une autre communauté en plus, c’est un vrai problème. Alors j’ai fait sale gosse en écrivant ces tweets et je n’aurais pas dû faire ça. Pardon Louise d’avoir été maladroit parce que je n’avais pas envie de la blesser.»