Vidéo. L'acteur Mohamed Choubi victime d'un lynchage islamiste

Depuis sa dernière sortie médiatique où l'acteur Mohamed Choubi critique l’homme arabe évoquant l’exemple du prophète Adam, l’artiste engagé est victime d’insultes et de menaces de la part d’islamistes qui l’accusent de ne pas avoir respecté le prophète.

Dans une tentative de démontrer que l’Histoire humaine a toujours sacralisé l’homme et tenu la femme pour responsable pour tout le mal qui lui arrive, Choubi a en effet cité l’histoire de l’origine du monde mais a eu la maladresse de traiter Adam, sans le citer, de «sale gosse».

«Sa femme lui a seulement tendu une pomme et on l’a viré du paradis, c’est donc son problème à lui. C’est lui qui est un «sale gosse». Mais l’histoire et le monde entier a toujours eu cette manie de sacraliser l’homme, alors que c’est grâce aux femmes qu’ils sont nés», a-t-il déclaré au journaliste, qui lui, semblait prendre tous les propos de Choubi à la rigolade.

Choubi, blaguant, demande au journaliste «Tiens, qui a mis Adam au monde ?» se demande-t-il. Ce dernier, faisant semblant d’être choqué, prend congé et le laisse reposer la question seul face à la caméra.

Choubi paiera toutefois le prix de cette interview très cher. Depuis la diffusion de la vidéo, de nombreux obscurantistes mènent en effet une campagne de haine appelant à l’arrestation de l’artiste qu’ils qualifient de «mécréant» et de «méprisant» envers l’Islam. Certains internautes l’ont traité d’ «ivrogne» et de «microbe» tandis que d’autres l’ont même menacé de mort.

L’artiste a quant à lui déclaré «ne pas avoir peur de la mort» et a accusé le journaliste de l’avoir mis en danger en «truquant la vidéo».