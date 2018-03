Vidéo. Hicham Ayouch appelle à la paix entre juifs et musulmans

Hicham Ayouch, réalisateur et journaliste engagé, vient de publier une vidéo dans laquelle il réagit au meurtre en France de l'octogénaire juive Mireill Knoll et appelle à la paix entre juifs et musulmans.

Dans cette vidéo publiée sur son compte personnel, le cinéaste réagit au meurtre de l'octogénaire de confession juive, Mireill Knoll, en parlant de son identité à la fois juive et musulmane. Il appelle ensuite musulmans et juifs à s'unir et à ne pas tomber dans "le piège de la haine".

"Ces derniers jours moi et mes moi-même sommes immensément tristes, nous avons du mal à trouver le sommeil, la faute aux crimes identitaires qui secouent la France. Pourtant nous avons commencé à nous habituer à la judéophobie et à l'islamophobie, mais là, l'histoire de la vieille dame ça ne passe pas", dit-il, ému.

Le Bougnoulo-Youpin, comme il aime à s'appeler, déclare également être lassé par les amalgames faits entre sionistes, juifs et Israéliens ou encore entre musulmans, islamistes et Palestiniens et demande aux communautés juives et musulmanes à ne pas croire aux mensonges "colportés par les médias, les extrémistes, les politiques, les baltringues en tout genre".

"Quand comprendrez-vous que vous êtes manipulés mes sœurs, quand comprendrez vous que cette pseudo haine est une construction un mythe qu'elle repose sur des mensonges. Ne voyez-vous pas que le pouvoir politico-médiatique fait tout pour vous diviser?" , demande-t-il, révolté.

Un message d'amour et de paix qui est salué et repartagé par de nombreux internautes.