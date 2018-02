Vidéo. Gad El Maleh s'explique enfin sur son histoire de plagiat

L'humoriste français Gad El Maleh a répondu pour la première fois, mercredi dernier, aux accusations de plagiat qui ont fait grand bruit dans les médias.

Invité mercredi à l’émission le "Quotidien" de Yann Barthès sur TMC, l’humoriste marocain a été interrogé sur les accusations de plagiat diffusées en masse sur les réseaux sociaux depuis octobre 2017.

Gad El Maleh a alors argué qu'il s'inspirait très souvent de Jerry Seinfeld. "Dire que je m’inspire de Jerry Seinfeld, comme dirait un politique s’il était là, c’est un secret de polichinelle. C’est absurde. J’ai envie de dire que ce n’est rien à côté de ce que je lui prends tous les jours. Je lui prends des heures d’inspiration", s'est-il amusé à dire pour dédramatiser la situation.

Et d'ajouter: «J’écris des heures de spectacles, ça fait 23 ans de stand up. Et puis tant mieux si on dit que je me suis inspiré de Jerry Seinfeld, je préfère ça qu’un autre».