Vidéo. France/rixe à Orly: la garde à vue des rappeurs Booba et Kaaris prolongée

La garde à vue des rappeurs français Booba et Kaaris a été prolongée jeudi, après leur bagarre de la veille survenue en plein aéroport parisien d'Orly.

Booba, 41 ans, star du rap français, et Kaaris, 38 ans, ont passé la nuit de mercredi à jeudi en garde à vue, avec une dizaine de leurs proches ayant pris part à la bagarre.

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que la garde à vue des deux rappeurs avait été prolongée jeudi. Une deuxième série d'auditions était en cours, avec "vraisemblablement une confrontation" entre les deux rappeurs, selon l'un des avocats de Kaaris.

Assurer la sécurité de "quelques millions de passagers" à Orly est déjà "compliqué", a rappelé le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb.

"Alors si des rappeurs qui, en plus, si j'ai bien compris sont père et fils spirituels, pouvaient éviter de s'interpeller", et de "provoquer l'embouteillage de tout un aéroport, ce serait bien", a-t-il dit, se félicitant de leur placement en garde à vue.

Booba et Kaaris se connaissent depuis 2011, quand Booba était déjà l'un des plus célèbres rappeurs français. Il avait à l'époque invité Kaaris à participer à sa compilation "Autopsie 4", puis lui avait demandé de participer à son album "Futur" en 2012, une collaboration que Kaaris qualifiera de "détonateur" pour sa propre carrière.

Mais mercredi après-midi, les clans des deux rappeurs se sont violemment affrontés dans une zone d'embarquement à Orly - très fréquenté en cette période estivale - sous les yeux de passagers éberlués ou paniqués.

- "Va à l'infirmerie" -



Les faits, filmés par des passagers, se sont déroulés dans une salle d'embarquement et ont entraîné de légers retards de vols, la fermeture provisoire d'un hall, ainsi que des dégradations dans une boutique de produits détaxés.

Les images montrent que les deux rappeurs commencent par s'invectiver avant que la scène ne dégénère: coups de poing, de pied, puis l'altercation tourne à la bagarre générale. Une dizaine d'hommes se battent au milieu des voyageurs et dans une boutique "duty free", où l'on entend des bouteilles exploser.

"Quand on parle il faut assumer", "va à l'infirmerie", lance Booba, torse nu et bras levé, à la fin de la scène.

Quatorze personnes au total ont été placées en garde à vue pour violences volontaires, dont deux ont été mises hors de cause et relâchées jeudi matin, selon les autorités judiciaires.

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) a porté plainte contre 14 personnes, dont les rappeurs, pour "trouble à l'ordre public" avec préjudice d'image et financier et "mise en danger de la vie d'autrui" car "la rixe a empêché la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné", a déclaré une porte-parole d'ADP à l'AFP.

Les deux rappeurs se rendaient chacun de leur côté à Barcelone où il devaient se produire mercredi soir.

"Il (Kaaris) a été pris à partie par Booba qui a insulté son enfant et sa femme. Puis ils se sont tous rués sur lui (...)", a déclaré l'un de ses avocats, Arash Derambarsh, estimant que son client était en situation de légitime défense. "Le plus grave, ce sont les armes par destination, des flacons de parfum et des bouteilles en verre", a-t-il dit.

"Du grand n'importe quoi", a réagi sur la chaîne de télévision BFM TV l'avocat de Booba, Yann Le Bras, qui considère, quant à lui, que les vidéos prouvent que ce sont Kaaris et son groupe qui "viennent de façon très agressive à l'altercation".