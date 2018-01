Vidéo. Le comédien Abderraouf en réanimation

Oussama Tounsi, son fils, vient de publier une vidéo dans laquelle il parle de l'état de santé préoccupant de son père en réanimation depuis lundi.

Abderrahim Tounsi, plus connu sous le nom de Abderraouf, a été transporté lundi à 4h du matin à l'hôpital après un malaise respiratoire, et a tout de suite été transféré en réanimation, selon son fils.

سلام عليكم دعواتكم بالشفاء العاجل للفنان عبد الرحيم التونسي و أب المغاربة قبل أن يكون والدي ،بعدما أصبحت حالته جد خطيرة و ضعف التنفس ، و هو اليوم في المستشفى مند البارحة، الساعة 4:00 صباحا #دعواتكم_معه . ‎Posted by ‎Oussama Tounsi - أسامة تونسي‎ on‎ 2 جنوری, 2018

" Les médecins nous ont dit qu'on devait le ramener à l'hôpital il y a longtemps. Nous en sommes conscients mais Abderraouf a toujours refusé de séjourner à l'hôpital" déclare Oussama Tounsi les larmes aux yeux, dans une vidéo partagée sur son compte Facebook.

Et de poursuivre: " Il a un problème au poumon, au cœur et beaucoup de difficultés à respirer. Je tenais à vous en informer parce qu'il a besoin plus que jamais de vos prières"

Plusieurs internautes ont exprimé leur soutien à la famille du comédien, très apprécié des Marocains.