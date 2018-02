Vidéo. Uma Thurman accuse à son tour Harvey Weinstein d'agressions

Dans une interview publiée dans le New York Times, l'actrice américaine, star de Pulp Fiction et Kill Bill détaille les agressions et les pressions du magnat déchu d'Hollywood à son encontre.

«Oui, Uma Thurman est en colère. Elle a été violée. Elle a été agressée sexuellement. Elle a été mutilée avec de l'acier brûlant. Elle a été trahie et menée en bourrique par ceux en qui elle croyait». Dans une interview accordée au New York Times , l'actrice américaine brise le silence sur Harvey Weinstein et l'accuse, à son tour, d'agressions sexuelles et de pressions. «Ça a été comme un coup de batte sur la tête», souligne-t-elle.

«Quand je serais moins en colère, je dirais ce que j'ai à dire», déclarait Uma Thurman sur un tapis rouge en octobre dernier alors interrogée sur l'affaire Weinstein qui venait d'éclater outre-Atlantique. Si elle a refusé de parler à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait peur de pleurer. «Ce que vous avez vraiment vu, c'est une personne qui gagne du temps», précise la comédienne à nos confrères américains. Quelques lignes plus loin, elle raconte sa rencontre avec Harvey Weinstein. Au moment de la sortie de Pulp Fiction , film qu'il a produit. «Je l'ai bien connu avant qu'il ne m'attaque», révèle-t-elle. «Il passait des heures à me parler, à complimenter mon esprit, ma façon d'être. Cela m'a peut-être fait oublier les signes avant-coureurs», reconnaît-elle.

Puis, comme d'autres actrices qui ont témoigné dans la première vague de plaintes contre le magnat déchu de Hollywood, Uma Thurman a accepté ses invitations dans des palaces. Après un rendez-vous de travail à Paris qui avait pris une tournure équivoque quand Harvey Weinstein avait invité l'actrice dans sa chambre d'hôtel, puis dans un sauna de l'établissement, Uma Thurman avait retrouvé son producteur à Londres, aussi dans sa chambre d'hôtel. «Il m'a poussée et a essayé de se jeter sur moi et de se déshabiller. Il a fait plein de choses désagréables». Elle décrit également son état pendant cette agression: «Vous êtes comme un animal qui se trémousse, comme un lézard. Je faisais tout ce que je pouvais pour reprendre le contrôle».

Le lendemain, le producteur lui aurait envoyé un bouquet de roses avec le mot. «Tu as de très bons instincts». Elle explique être retournée à l'hôtel pour le mettre en garde: «Si tu fais ce que tu m'as fait à d'autres personnes, tu vas perdre ta carrière, ta réputation et ta famille, je te le garantis». Selon son amie Ilona Herman qui l'avait accompagnée, Uma Thurman était bouillonnante de colère quand elle a quitté Harvey Weinstein à l'issue de leur discussion ce jour-là. Le producteur avait menacé de compromettre sa carrière. Une agression qui s'est déroulée avant le tournage de Kill Bill: Vol. 1 (2003).

D'ailleurs, Quentin Tarantino, le réalisateur de ce long-métrage, en prend aussi pour son grade dans cet article. Car, en 2001 lors du Festival de Cannes, Uma Thurman raconte l'épisode de l'hôtel au réalisateur. Ce dernier relativise d'abord: «Oh, pauvre Harvey, essayant d'avoir des filles qu'il ne peut pas avoir». Finalement, il décide d'en parler au principal intéressé, en présence de l'actrice. Si dans un premier temps, Harvey Weinstein nie, il finit par présenter ses excuses.

Les coulisses de Kill Bill

Autre passage accablant pour Quentin Tarantino: celui où Uma Thurman raconte le tournage de Kill Bill: Vol. 2 . Pour tourner la fameuse scène de la décapotable bleue, le cinéaste l'aurait forcée à conduire la voiture à vive allure. «J'étais dans une boîte à mort. Le siège n'était pas correctement vissé. C'était une route de sable et ce n'était pas une route droite». Uma Thurman perdra le contrôle du véhicule et percutera un arbre de plein fouet. Un accident qui la ferait encore souffrir aujourd'hui de la nuque et des genoux. Aujourd'hui, elle dénonce l'attitude de Quentin Tarantino et de Harvey Weinstein après l'accident: étant donné qu'elle refusait de signer une décharge de responsabilité au profit de la société de productions Miramax, le cinéaste ne voulait pas lui céder les images de l'accident. Il finira par lui donner... quinze ans après. Le New York Times a, de son côté, décidé de les partager. Contacté par le quotidien, Quentin Tarantino a refusé de commenter ces déclarations.

«Personnellement, cela m'a pris 47 ans pour arrêter de dire que les personnes qui étaient méchantes avec moi étaient ‘amoureuse'”. Cela m'a pris du temps parce que je pense que lorsque les petites filles sont conditionnées pour croire que la cruauté et l'amour ont, quelque part, une connexion. C'est l'ère de laquelle il faudrait s'extraire aujourd'hui», conclut Uma Thurman.