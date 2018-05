Silya Ziani s’apprête à dire « oui ». En 2017, cette chanteuse rifainedevenait l’icône du Hirak dans le Rif. Un an plus tard, et après avoir passé quelque temps dans la prison d’Oukacha à Casablanca, Salima Ziani alias Silya a annoncé sur les réseaux sociaux s’être fiancée.

Lire la suite sur Plurielle.ma.