Rencontre: qui est Mohamed Hadid ?

Le célèbre jet-setteur américain et père des deux mannequins Gigi et Bella, apprécie les virées à Marrakech où L’Officiel Hommes l’a rencontré.

Il est riche, célèbre et symbolise à lui seul le rêve palestinien en Amérique. Fils de réfugiés, Mohamed Hadid a fui sa terre natale avec sa famille pour se réfugier en Syrie, puis au Liban, avant de s’installer aux États-Unis. Travailleur, intelligent et possédant un sens inné pour les bonnes affaires, il se lance dans l’immobilier où il fera fortune.

Sa recette"? Des palais et des demeures dans le style “Mille et une nuits” qui connaissent un énorme succès aux États-Unis et au Moyen-Orient. Il crée également plu- sieurs grands hôtels à Los Angeles et aujourd’hui, l’homme peut se targuer d’être l’un des plus grands promoteurs de Californie. Jet-setteur invétéré, le père des deux célèbres mannequins Gigi et Bella, partage sa vie avec sa fiancée Shiva Safai, rencontrée il y a six ans. Le couple voyage beaucoup et apprécie particulièrement les escapades à Marrakech. Rencontre.