La nationalité française refusée à Maître Gims

«Je suis ambassadeur de la langue française dans le monde mais on m'a refusé la nationalité», a expliqué le chanteur congolais sur Europe 1 ce dimanche. Il cherche encore les raisons de ce refus.

«Je ne suis toujours pas Français». Interrogé par Nikos Aliagas dans Une balade avec sur Europe 1 ce dimanche, Maître Gims a révélé s'être vu refuser la nationalité française. «J'avais fait une première demande il n'y a pas longtemps, je n'ai pas compris pourquoi elle a été refusée», ajoute le rappeur congolais, arrivé en France à l'âge de deux ans. «Je suis ambassadeur de la langue française dans le monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse Nikos?»

L'ex-leader du groupe Sexion d'Assaut cherche toujours l'explication à ce refus. Au micro du présentateur de The Voice , il émet une hypothèse. «Un jour, j'ai fait un plateau télé (en décembre 2016 sur le plateau d'On n'est pas couché , Ndlr.), et j'ai dit que j'aurais mes papiers sans problème. Je crois qu'ils se sont vexés». Il poursuit en détaillant ses efforts pour obtenir ses papiers. «J'ai suivi des cours, passé des tests de français... Le dossier était béton. Mais non». Et d'ajouter. «C'est important de le faire car on reproche aux artistes d'être au-dessus des lois».

Malgré tout, l'interprète de Bella et de Sapés comme jamais se sent toujours Français. «Je chante en français, je m'exprime en français, j'adore la langue française». Selon le récent sondage annuel Ipsos pour Le Journal de Mickey , Maître Gims est la dixième personnalité des enfants âgés entre 7-14 ans. En octobre, il est devenu le premier rappeur représenté au musée Grévin.