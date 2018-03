Mouna R’Miki, sacrée meilleure actrice dans deux festivals américains

Il n’y a pas que Gad ElMaleh qui vit l’ « american dream ». Mouna R’Miki, l’égérie de EBAY France et International a été élue meilleure actrice pour avoir campé le rôle de Kareema dans « The Green Lotto », un court métrage écrit par ses soins.

La jeune femme a été consacrée à New York dans deux festivals : l’IndieFEST Film Award et The Best Shorts Competition. L’actrice marocaine qui a choisi de mener une carrière à Broadway il y a cinq ans, ne cesse d’enchaîner les projets artistiques et les pièces de théâtre. Avec « The Green Lotto », cette fille de diplomate née à Genève raconte l’histoire d’un couple mixte qui essaie tant bien que mal d’obtenir la Carte Verte, le sésame pour obtenir la nationalité. C’est en jouant dans son propre film, que Mouna R’Miki remporte le prix de meilleure actrice à deux reprises.

