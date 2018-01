Mohand Laenser réagit au buzz suscité par son selfie dans la neige

Le SG du Mouvement populaire et président du Conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, s'est défendu après le buzz provoqué par son selfie avec son luxueux 4x4 au milieu de la neige.

Le quotidien Al Akhbar revient dans son édition de ce mercredi 10 janvier sur le buzz provoqué sur les réseaux sociaux par un récent cliché de Mohand Laenser. On y voit le président du Conseil de la région Fès-Meknès prendre un selfie à côté de son véhicule de luxe encerclé par la neige.

"Au lieu que le Conseil de la région décrète un état d’urgence (...) et débloque un budget spécial pour faire face à la vague de froid et aux conditions climatiques extrêmes qui enclavent plusieurs villages reculés, Mohand Laenser se consacre à prendre des selfies alors que son fils, le parlementaire Hassan Laenser a immortalisé le moment et pris la peine d’en poster des clichés sur les réseaux sociaux créant le buzz", a écrit le quotidien.

Et Al Akhbar d'ajouter que plusieurs internautes ont critiqué l’attitude de Mohand Laenser, l’accusant de "négliger les familles souffrant du froid" et de "profiter de la neige, tandis que d’autres ne trouvent même pas de quoi se nourrir ni se couvrir".

Le concerné n’a pas manqué de réagir à ces critiques. Dans une déclaration à nos confrères de Hespress, il a exprimé son étonnement face aux commentaires suscités par les photos, les qualifiant de "surenchère". "J'ai le droit à l’instar de tout citoyen de profiter de mon jour de congé et particulièrement de la nature, instant rarement accordé et duquel j’ai été privé depuis que j’assume plusieurs responsabilités", s'est défendu le secrétaire général du Mouvement populaire (MP).

Et de conclure: "J’assume pleinement ma responsabilité envers cette région à laquelle j’appartiens et j’accomplis ma mission du mieux que je peux, conformément à ce que mes prérogatives le permettent".