L'origine étonnante du prénom "Moroccan" du fils de Mariah Carey

Le prénom de l'enfant de Mariah Carey et Nick Cannon, Moroccan, n'est un secret pour personne, mais beaucoup ignorent d'où la diva a tiré son inspiration.

Nommer son ou ses enfants est l’un des moments les plus excitants de la vie de parent. L’imagination déborde, et on a une liste infinie de choix: calendrier, religion, ami d’enfance, chanteur ou acteur célèbre, parent, figure historique... Certains parents, plus «inspirés», choisissent de donner à leur rejeton des noms de villes ou de pays. C’est le cas de la diva Maria Carey, dont l’un des jumeaux se prénomme «Moroccan». Comme elle, Madonna a prénommé sa fille Lourdes, sans oublier des stars comme Paris Hilton, Orlando Bloom, Dakota Fanning, India Arie, ou encore Sidney Pollack.

Le prénom du fils de Mariah Carey n’est plus un scoop, surtout que le petit a bien grandi depuis (il a 6 ans), mais peu de personnes savent d’où la chanteuse a tiré son inspiration. C’est en hommage à une pièce de son appartement à New York que la diva et son époux d’alors, Nick Cannon, ont nommé le frère de Monroe, leur autre enfant. Il s’agit du «salon marocain», où Cannon a fait sa demande en mariage à la diva. Ci-dessous une photo de la fameuse pièce: