Insolite. Lancement d'une pétition pour réclamer la participation de Sina à Mawazine

C'est une première. De nombreux internautes se sont mobilisés pour réclamer la participation de Sina, alias Ibtissam Nijari, véritable "phénomène du web", dans la 17e édition du festival Mawazine.

Même s'il semblerait plus être un canular qu'une véritable initiative, l'événement appelant à la participation de Sina a en tout cas réuni plus de 1000 personnes, entre participantes et intéressées. Ces personnes réclament la présence de la jeune femme , qualifiée d' "une des meilleures chanteuses au Maroc et au Monde".

Pour rappel, Sina, alias Ibtissam Nijari, est connue pour avoir suscité un tollé en 2013 après avoir diffusé un clip largement critiqué par la toile marocaine. Depuis, la jeune femme a enchaîné clips vidéo et interviews qui ont fait d'elle un véritable "phénomène du web".

Il faut dire que les sorties de la jeune femme ne passent jamais inaperçues, ce qui lui vaut d'être suivie par de nombreux internautes toujours à l'affût de ses nouvelles. Les organisateurs du festival répondront-ils donc à la demande des internautes? Attendons pour voir...