Diapo. Les selfies de Lalla Meryem lors de la rencontre “Femme et enfant en situation de précarité”

Par
Plurielle
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à 20:40

Depuis quelques heures, de nombreuses photos apparaissent sur les réseaux sociaux, notamment sur twitter accompagnées de ces hashtags #Lalla_Meryem #الأميرة_للامريم . Sur les clichés pris par les enfants, la princesse apparaît souriante et ravie de se prendre au jeu. Florilège.


 


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