Diapo. Les selfies de Lalla Meryem lors de la rencontre “Femme et enfant en situation de précarité”

Depuis quelques heures, de nombreuses photos apparaissent sur les réseaux sociaux, notamment sur twitter accompagnées de ces hashtags #Lalla_Meryem #الأميرة_للامريم . Sur les clichés pris par les enfants, la princesse apparaît souriante et ravie de se prendre au jeu. Florilège.

صور "سيلفي" للأميرة لالة مريم في تفاعل ايجابي مع الأطفال الحاضرين بالحدث أمس الأربعاء، في حفل اختتام لقاء حول "المرأة والطفل في وضعية هشة" بالرباط #Lalla_Meryem #الأميرة_للامريم pic.twitter.com/xAFkTmxbim







— Joumana Ayoubi (@Re_del_Marocco) 22 février 2018









صور "سيلفي" للأميرة لالة مريم في تفاعل ايجابي مع الأطفال الحاضرين بالحدث أمس الأربعاء، في حفل اختتام لقاء حول "المرأة والطفل في وضعية هشة" بالرباط #Lalla_Meryem #الأميرة_للامريم pic.twitter.com/LXMoaoxQLX

— Chaima Moussaoui (@MaghribiHaqiqi) 22 février 2018

صور "سيلفي" للأميرة لالة مريم في تفاعل ايجابي مع الأطفال الحاضرين بالحدث أمس الأربعاء، في حفل اختتام لقاء حول "المرأة والطفل في وضعية هشة" بالرباط #Lalla_Meryem #الأميرة_للامريم pic.twitter.com/Jo8ooppSL4 — Vive Le Maroc (@SM_MohammedVI) 22 février 2018



Lire la suite sur plurielle.ma