Boycott: quand les internautes trollent Muslim

Le rappeur Muslim est devenu la risée du web après ses déclarations concernant la campagne de boycott. Pour répliquer à son message jugé arrogant, les internautes ont choisi l'option trolls.

Dans une vidéo publiée hier sur sa page Facebook, le rappeur a en effet déclaré que "la prise de conscience des Marocains de la nécessité de boycotter ces grandes marques était tardive" et qu'il a préféré garder le silence parce que ce "boycott était facile à faire" et que lui préférait intervenir dans les "missions difficiles". Des propos qui lui ont valu les moqueries des internautes et qui ont vite fait de lui la risée du web. Florilège.

#مهمة_صعبة_لمسلم aider les Avengers à sauver la planète pic.twitter.com/KhCAtZF7Vn — Sheshonq (@1_benmoussa) May 3, 2018

رجل المهام الصعبة ههههههههBy : Chaouri ßrahim Publiée par Moroccan rap sarcasm sur jeudi 3 mai 2018

رجل المهام الصعبة !! Mission impossible 999#انونيموس_المغربي Publiée par ‎أنونيموس المغربي‎ sur jeudi 3 mai 2018

The next super agent of EXTRÊME MISSIONS ⚔🔥⚔ : #Muslim Publiée par Saad Mabrouk sur jeudi 3 mai 2018

Un hashtag #MissiondifficilepourMuslim a même été créé à l'occasion.

#مهمه_صعبه_لمسلم

Le nouveau film prochainement dans les salles de cienma "Muslim impossible" pic.twitter.com/DygsUi3Qhj — El Mehdi (@midocap) May 3, 2018

Se réveiller avant 11h #مهمة_صعبة_لمسلم — 7didane (@7didane) May 3, 2018

#مهمه_صعبه_لمسلم غيضمن لينا كاس العالم 2026 مثلا❓ — najat jannat (@castaniadosti1) May 4, 2018

Pour rappel, de nombreuses célébrités marocaines, dont Latifa Raâfat, Issam Kamal, Najat Aatabou, Rachid El Idrissi, Doc Samad ou encore Rajaa Belmir, ont exprimé leur solidarité avec la campagne de boycott visant trois grandes marques marocaines.

Une campagne critiquée par ailleurs par de nombreux hommes politiques dont le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd et le ministre de l'Agriculture Aziz Akhannouch.