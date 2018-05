Agression suspecte, fuite inexpliquée... Doc Samad ou Doc escroc?

Un grand mystère entoure l'agression présumée de Doc Samad. Depuis son départ du Maroc, les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux mettant en question la véracité des dires du sexologue.

Doc Samad aurait-il vraiment été agressé? Pourquoi a-il quitté le Maroc de façon aussi précipitée? Pourquoi n'a-t-il témoigné de son agression que quinze jours après? De nombreux points d'interrogations entourent cette affaire semant le trouble chez de nombreux internautes. Et même si beaucoup d'entre eux internautes ont exprimé leur soutien au docteur, nombreux sont ceux qui remettent en question sa version des faits.

Et pour cause, les plaintes déposées par cinq patients de Doc Samad qui l'accusent selon leur avocate citée par le site électronique Alyaoum24, de leur avoir prescrit des médicaments, ce qui dépasserait de très loin sa "qualité de coach". Doc Samad, de son vrai nom Abdessamad Benalla, aurait donc peut être fui le Maroc pour échapper à d’éventuelles poursuites judiciaires.

Une version des faits confirmée par le concierge de Benalla. Dans une déclaration faîte à nos confrères du site électronique Ladépêche, ce dernier affirme que Doc Samad ne présentait aucune blessure le jour de l'agression présumée. Par contre, ce jour-là, le caïd, le moqadem et trois autres hommes seraient venus à son cabinet. "Depuis le docteur et sa secrétaire semblaient stressés, ils sortaient et rentraient sans cesse. Le lendemain, le jour de l’agression présumée, une camionnette est venue prendre le mobilier du bureau" a-t-il raconté à nos confrères.

Ce qui est encore plus intrigant, c'est que le nom d'Abdessamad Benalla ne figure pas sur le registre des médecins du Conseil régional de l'Ordre des médecins du Grand Casablanca, alors que ce dernier s'est présenté durant de nombreuses sorties médiatiques comme "médecin".

Un internaute qui se nomme "Hamzamonbb" a par ailleurs partagé sur son compte Snapchat l'annonce légale du cabinet de Doc Samad sur le journal officiel. Dans cette dernière, on lit noir sur blanc que la société a pour objet au Maroc et à l'étranger "le conseil et le coaching des couples, des adultes et des jeunes sur les problèmes comportementaux, sociaux et psychologiques, le conseil diététique et sportif, le soutien scolaire et universitaire, l'animation et l'organisation d'événements d'attractions, de loisirs et de foires..." Des éléments qui sèment encore plus le doute...

Doc Samad a quant à lui démenti ces rumeurs arguant qu'il aurait seulement "changé d'adresse suite à l'agression" et n'a pas fermé son cabinet définitivement.

شكرًا على حبكم شكرًا على وفائكمالله يرحم الوالدين و كل رمضان و أنتم يألف خير. أرجوكم لا تجيبوا الذي صدق و سماهم... Publiée par Doc Samad sur dimanche 13 mai 2018

Pour rappel, le sexologue avait déclaré il y a environ une semaine avoir été agressé dans son cabinet par plusieurs individus. Doc Samad a également annoncé avoir déposé plainte et ajouté qu’il ne reviendra qu’une fois ses agresseurs arrêtés.