Prendre soin d’une peau grasse est un défi au quotidien et encore plus pour celles et ceux qui souffrent régulièrement de poussées d’acné. Pas facile de les faire disparaître du jour au lendemain mais il existe des moyens pour atténuer leur apparence et rendre votre peau moins réactive grâce à un régime concis et efficace. Armez-vous de patience car les solutions existent!

Nettoyer. Une routine de nettoyage régulière contribuera grandement à garder votre teint sain. Pour la plupart des personnes atteintes d’acné, il est préférable de se laver le visage une à deux fois par jour. Pour ceux qui ont des éruptions légères ou une peau grasse, il est nécessaire d’utiliser un nettoyant sans savon qui n’assèche pas la peau comme le gel moussant Sebiaclear de SVR, qui aide à déboucher les pores.

Tonifier. La tonification peut aider à équilibrer la peau ou à la traiter. L’eau rénovatrice Micro-Peel Sebiaclear de SVR permet, grâce à sa richesse en acide lactobionique, d’infuser la peau très rapidement pour un effet peau nette immédiat et sans brillance.

Soigner. Cette étape dépend des problèmes spécifiques de chaque peau. Si vous êtes sujet à l’acné, nous recommandons d’utiliser de la gluconolactone, du Zinc, de l’acide azélaïque ou salicylique pendant la journée pour aider à réduire la production de sébum et prévenir les éruptions. Le soir, optez pour un produit à base de rétinol pour atténuer les taches pigmentaires et resserrer vos pores.

Hydrater. Afin de remédier aux dégâts sur les peaux acnéiques sous traitements desséchants comme l’isotrétinoïne, nous recommandons le soin Sebiaclear hydra qui conjugue efficacité matifiante et hydratation apportant à votre peau l’équilibre dont elle a besoin.

Prévenir. Les UV emprisonnent le sébum sous la peau qui s’épaissit, une fois que les expositions au soleil cessent, la peau s’affine et devient sujette aux boutons, points noirs et autres indésirables. Nous vous recommandons d’appliquer quotidiennement une crème hydratante qui puisse aussi protéger des rayons UV comme la crème matifiante Sebiaclear SPF50 qui réduit considérablement les imperfections tout en formant un bouclier contre les UV.

Ne pas percer les boutons. Percer des boutons peut être très tentant, résistez à cette envie! Lorsque vous éclatez un bouton, vous endommagez les tissus sous-jacents et votre teint en est affecté. Il existe d’autres alternatives telles que le gel actif ciblé Sebiaclear Cicapeel de SVR qui assèche et aide à éliminer boutons et points noirs en 24h.

Respecter une routine quotidienne. Une peau grasse à tendance acnéique est un vrai casse-tête mais pas une fatalité. Il suffit d’adopter les bons gestes au quotidien. Au-delà des étapes décrites, n’hésitez pas à compléter votre routine avec des masques ou des soins réparateurs riches en actifs tels que le soin anti-imperfections Active Gel Sebiaclear de SVR, un soin concentré qui lutte contre l’acné et les imperfections sévères.