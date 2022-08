Le soleil est la plus grande source de vitamine D de notre organisme, mais c’est aussi une cause majeure du vieillissement de la peau. L’utilisation d’un écran solaire efficace et adapté s’impose donc pour s’en prémunir. Ce guide présente les caractéristiques des différentes protections solaires et les produits Sun Secure adaptés à vos besoins spécifiques.

LE FACTEUR DE PROTECTION

Le SPF est le premier « indice » pour vous guider dans votre choix certes mais il reste insuffisant pour une protection optimale. Un écran solaire avec un SPF de 50 empêche 98% des rayons UVB d’atteindre votre peau. Une protection UVA est nécessaire également afin de protéger contre les cancers et vieillissement cutanés.

Et enfin, il faut savoir que les UV ne constituent que 10% du spectre solaire, d’autres rayons sont à prendre compte notamment les Infra-Rouges et Lumière Visible.

Donc pour une couverture optimale, favoriser des écrans solaires avec protection UVA/UVB, Lumière visible et IR !

UNE TEXTURE ADAPTÉE AU TYPE DE PEAU

Si vous avez une peau grasse et sujette à l’acné, utilisez des solaires à la texture fluide portant la mention « non comédogène » car ils n’obstruent pas les pores et ne provoquent pas d’acné. En revanche, pour une peau sèche, recherchez un écran solaire hydratant contenant des humectants comme de l’acide hyaluronique, la glycérine…

CHOIX DE LA FORMULE ET DU FORMAT

Il existe 2 types de filtres de protection solaire. D’une part, les filtres minéraux qui contiennent de l’oxyde de zinc et du dioxyde de titane par exemple. Ils agissent en créant une barrière protectrice à la surface de votre peau et réfléchissent jusqu’à 95 % des rayons UV. D’autre part, les filtres chimiques ou organiques, qui imprègnent la peau comme une lotion et absorbent les rayons.

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Qui n’a jamais entendu parler des perturbateurs endocriniens ? Kojic acid, 4-methylbenzylidene camphor, propylparaben, triclosan, octocrylene … Ces substances présentes dans l’air, l’eau, les sols, l’alimentation, les cosmétiques et de nombreux objets de notre quotidien sont de plus en plus suspectées d’induire une perturbation endocrinienne.

Il faut donc privilégier des écrans sans perturbateurs endocriniens afin de limiter les risques potentiels pour notre santé.

GAMME SOLAIRE SUN SECURE : LES INDISPENSABLES DE L’ETE

Les formats disponibles chez SUN SECURE offrent tous une protection solaire efficace et adaptée s’ils sont utilisés correctement et de façon régulière.

SUN SECURE Spray SPF50+

Spray hydratant ultra-léger et invisible

On protège et on nourrit la peau de toute la famille, y compris celle de bébé, sans s’en mettre partout. Le spray Sun Secure est parfait pour une application express et homogène avant de se jeter à l’eau. D’un geste, la peau est protégée, hydratée, satinée et parfumée. On met de côté les crèmes épaisses qui s’étalent difficilement pour la délicatesse du spray Sun Secure qui constitue aussi une bonne option pour les personnes à forte pilosité .



SUN SECURE Eau Solaire SPF50+

Eau solaire protectrice biodégradable

Hautement hydratantes et disponibles en plusieurs variantes pour protéger même les peaux hypersensibles au soleil, les eaux solaires très haute protection Sun Secure sont biodégradables et respectueuses de l’environnement marin ! Leur texture bi-phasé composée à 40% de phase aqueuse et 60% de phase huileuse allège le produit pour une texture parfaite, fraîche, légère et transparente !

SUN SECURE Huile SPF50

Huile biodégradable sèche fini satiné

Une huile solaire fini satiné adaptée aux peaux hypersensibles et cheveux , au fini non gras, offrant un SPF 50, protégeant efficacement le visage, le cou mais aussi les cheveux… c’est tout ce dont on a besoin pour bronzer malin. Le tout est rassemblé dans une même bouteille (en plus) biodégradable. Mention spéciale pour son délicat parfum d’été qui donne envie d’en appliquer encore et encore.



SUN SECURE Extrême Gel Ultra mat SPF50+

Ecran usage extrême

Dans une version gel inédite, cet écran teinté permet une application express et une pénétration rapide. Grâce à sa teinte ultra mat, il convient à toutes les carnations. En une application, les imperfections sont camouflées, le teint unifié, et le visage protégé ! Waterproof, il résiste à l’eau, à la transpiration et aux frottements. Des atouts qui en font l’allié idéal des sportifs à la recherche d’une protection performante et durable.



SUN SECURE BLUR MOUSSE SPF50+

Crème mousse flouteur optique

Parmis les indispensables de la gamme Sun Secure, on n’oubliera pas de garder à portée de main ce Blur pour une très haute protection dans une texture originale et pratique. Sa crème mousse abricotée fond sur la peau et devient invisible. Les adultes et les ados à la recherche d’une protection waterproof très résistante aux frottements et à la transpiration en ont déjà fait leur « tube » de l’été.



En plus d’être formulés sans ingrédients nocifs pour l’épiderme et sans perturbateurs endocriniens, les produits Sun Secure sont sans danger pour la faune marine et les récifs coralliens car ils ne comprennent pas d’agents polluants tels que l’oxybenzone ou l’octocrylène.