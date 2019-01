Où célébrer le nouvel an russe à Casablanca ?

Ce Samedi 19 Janvier 2019, Le Casablanca Hotel célèbre la nouvelle année russe et vous fait découvrir pour l’occasion, de mets d’exceptions finement orchestrée par le chef exécutif ainsi que les produits du « Caviar Club » S.Lianozoff qui vient tout juste d’ouvrir ses portes au sein de l’établissement.

Caviar, violon et vodka, voici votre programme pour célébrer le nouvel an Russe à la Brasserie du Boulevard by Le Casablanca Hotel. Sous la forme d’un menu au choix au tarif de 750 DH, le tout accompagné d’un programme musical live. Violon, guitare et dj résident. Occasion de faire de nouveau la fête dans une ambiance chaleureuse et conviviale…voyage assuré vers la Russie !!

