Omnidior: la fine fleur de l’immobilier poursuit son éclosion!

Situé à 5 minutes du Morocco Mall et à 150 mètres de la plage, Bluelotus est un projet résidentiel à faible densité proposant une collection de villas jumelées de 300 à 600 m², avec jardin et piscine. Les villas disposent d’intérieurs soigneusement conçus profitant pleinement de la lumière naturelle et bénéficient d’un système domotique.

Le projet profite également d’un traitement paysager riche signé Pascal Lopez de ID Paysages.

Il offre à ses résidents l’occasion de vivre autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les 83 villas s’intègrent ainsi dans un cadre naturel riche et bariolé.

La végétation abondante crée des zones ombragées idéales pour les promenades.

Une conception qui favorise l’éclosion de communautés de vie autour d’un cœur urbain composé d’un square central, de grands jardins et d’aires de jeux pour enfants.