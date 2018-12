Octo Finissimo Automatique, quand Bulgari pousse la finesse à l'extrême

Succédant au Tourbillon et à la Répétition Minutes, l’emblématique Octo Finissimo Automatique repousse une nouvelle fois les frontières horlogères.

Après le Tourbillon présenté en 2014 et la Répétition Minutes en 2016, Bulgari a introduit pour la troisième fois, un nouveau record du monde avec l’Octo Finissimo Automatique, la montre automatique extra-plate la plus fine du marché. Cette nouvelle création affiche une épaisseur totale de seulement 5,15 mm, alors que son mouvement à remontage automatique n’excède pas 2,23 mm, pour un diamètre de 40 mm.

Chaque élément, même le plus infime, a été conçu dès les premiers pas pour participer de l’extrême finesse de l’ensemble de ce garde-temps d’exception : les composants du mouvement mécanique à remontage automatique, mais également l’ensemble des éléments de la boîte et du cadran. Ces derniers tout en titane, disposent d'un rendu sablé très contemporain. Tout comme les aiguilles et index qui ont reçu un traitement PVD noir du plus bel effet garantissant au passage une bonne lisibilité.

Nouveau calibre

Le mouvement d’Octo Finissimo Automatique intègre un nouveau calibre manufacture développé en interne par Bulgari, le Calibre BVL 138. Avec seulement 2,23 mm d’épaisseur, il s’arroge le titre très convoité de mouvement automatique le plus fin disponible sur le marché.

La montre est présentée dans une version équipée d’un bracelet en cuir d’alligator, avec une boucle à ardillon également en titane, ou avec un beau bracelet en titane aux maillons souples et parfaitement articulés. Un garde-temps d’exception, très élégant au design puissant qui vient sublimer cette forme de minimalisme. Plus qu’une audace, l’extra-plat est devenu chez Bulgari une véritable philosophie.

Bvlgari Octo Finissimo Automatique : nouveau calibre de manufacture développé à l’interne par Bvlgari Baptisé BVL 138, 2,23 mm d’épaisseur et 36,60 mm de diamètre, boîtier en titane sablé de 40 mm de diamètre pour seulement 5,15 mm d’épaisseur Heures, minutes, petite seconde décentrée.

Fréquence de 21 600 alternances par heure, 60 heures de réserve de marche. Visibles par le fond transparent, microrotor en platine et finitions (côtes de Genève et perlage). étanchéité jusqu’à 30 mètres. Bracelet en titane ou en alligator rembordé sans coutures.