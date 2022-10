Imaginée et créée par Zegna, Oasi incarne l’engagement environnemental et sociétal de la marque ainsi que ses valeurs d’harmonie entre le passé et le présent, la nature et l’Homme.

La maison italienne n’a pas attendu le quart du 21e siècle pour engager sa responsabilité écologique dans ses productions. En effet, depuis 1910, date de sa création, Zegna a eu à cœur de respecter aussi bien la terre, la matière que sa communauté. Ainsi avec OASI Cashmere, Zegna confirme sa priorité en matière de durabilité et fait la promesse d’une fibre entièrement traçable sur les deux prochaines années.

Luxe, qualité et durabilité

S’il est une maison de luxe qui porte en elle aussi bien l’innovation que l’excellence dans le choix de ses matières premières, c’est bien Zegna. Avec OASI Cashmere, la marque propose un cachemire d’une qualité premium, à l’origine contrôlée. Ce cachemire provient de fermes reculées dans le monde mais il est fabriqué de manière innovante en Italie en respectant bien entendu les normes écologiques qui conviennent à la fabrication de la matière.

OASI est un parc naturel niché dans la vallée du Piémont où la philosophie de vie repose sur le bien-être, le sport et la nature. C’est à ces valeurs que Zegna rend aussi hommage avec cette collection.

En toute transparence

OASI Cashmere est donc développée dans un process de traçabilité qui tend à devenir total d’ici 2024. En effet, outre les nombreuses pièces de la collection qui le sont aujourd’hui, ce sont toutes les collections qui devront l’être dans 2 ans. Chaque pièce portera alors un QR code qui permettra de connaître tout le cycle par lequel est passé le vêtement : de la ferme de cachemire au vestiaire du client.

Si cette démarche vient renforcer les liens déjà forts de la marque avec sa clientèle, il y a aussi derrière une recherche de haute qualité – par le choix des meilleures matières premières et le Made in Italy – et de respect des ressources naturelles.

Une vision futuriste

Si Zegna s’engage de façon aussi ferme dans la traçabilité et la durabilité, c’est dans un souci de transparence envers le client, mais la vision est plus grande, plus lointaine.

Pour Zegna, maison aux valeurs humanistes, développer une mode plus proche de l’écologie c’est aussi envoyer un message fort aux générations suivantes, celui d’une harmonie future entre l’Homme, la nature et accessoirement la mode.

Oasi Cashmere est l’expression d’une passion pour l’excellence, de l’amour de la beauté de la nature et d’une grande conscience environnementale.

>> Zegna, 221 bd d’Anfa, Casablanca. Tél.: 080 857 2857