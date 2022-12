La berline la plus vendue de ŠKODA confirme sa montée en gamme avec cette nouvelle version qui en met plein la vue. L’Octavia conserve tous ses atouts qui ont fait sa réputation de jolie berline, accueillante et confortable.

Après son lancement réussi en 2020, la quatrième génération du modèle le plus vendu de ŠKODA fait toujours l’unanimité auprès de ses utilisateurs qui apprécient sa grande habitabilité, sa praticité et son prix compétitif. Et cette nouvelle version met la barre plus haut : plus spacieuse, plus sûre, plus connectée et plus attrayante que jamais. Pas étonnant donc que ce best-seller du constructeur tchèque soit élu pour la dixième fois « Meilleure Voiture de l’Année » par le magazine allemand Auto motor und sport. Plus de 100 000 lecteurs et utilisateurs ont voté en ligne lors de la 46ème édition du prix allemand et ont préféré une fois de plus, l’OCTAVIA dans la catégorie des compactes importées sur les 386 modèles représentés dans 12 catégories.

Il est vrai que ce nouveau modèle a tout pour plaire à commencer par sa ligne sportive rehaussée par une large grille de la calandre et des phares étroits et acérés FULL LED à l’avant et à l’arrière. Comme toujours, ses soubassements sont partagés avec la Golf, mais ŠKODA a augmenté la distance entre les essieux avant et arrière afin d’offrir plus d’espace aux passagers. Résultat : plus d’espace et de confort pour ces derniers qui disposent de sièges avant ErgoComfort que l’on trouve dans la Volkswagen Passat et qui viennent soulager les lombaires avec des réglages électriques très pointus. A l’arrière, les passagers sont également très bien servis, avec un grand espace pour les jambes, des sièges bien sculptés et un accoudoir à couvercle pour les petits rangements. Le coffre à bagages, le meilleur de sa catégorie, offre 600 litres de volume, et jusqu’à 1.555 litres avec les sièges repliés.

L’intérieur de la nouvelle OCTAVIA a pris quant à lui un coup de jeune. Plus moderne et plus élégant, il regorge de petits détails agréables à la vue et au toucher comme le volant à deux branches ou le sélecteur de vitesses automatique “shift-by-wire. » La plupart des points de contacts sur les portes sont habillés en daim, une matière raffinée et douce qui apporte sa touche d’élégance. Le tableau de bord chromé est doté d’un design modulaire multi-niveaux et rappelle la forme de la calandre du véhicule. Et pour que les passagers restent connectés, la nouvelle Octavia dispose d’un Digital Cockpit programmable offrant un choix de cinq présentations d’affichage et pouvant aller jusqu’à 10,25. Pour ne jamais être en panne de charge, le modèle propose jusqu’à quatre ports USB-C pour la charge ou la connexion d’appareils multimédia ou de clés USB. Le petit plus : les smartphones peuvent être chargés par induction à l’aide de l’option Phonebox. Enfin, l’intérieur est optimisé au niveau acoustique et le nouveau système audio garantit une expérience audio parfaite. Et pour assurer un confort optimal, la climatisation tri-zone permet d’adapter à partir de l’écran d’infodivertissement la température à chaque passager pour que chacun y trouve son compte.

Cette nouvelle ŠKODA OCTAVIA fait par ailleurs le plein de technologies sécuritaires avec tout d’abord, le système MKB de freinage multi-collision, le limitateur et régulateur de vitesse mais aussi l’ESP qui prévient le patinage de roues avec correction de trajectoire et enfin un système de contrôle de pression des pneus, de quoi vous assurer une conduite sûre et confortable.

Sous le capot, on retrouve un diesel 2 litres TDI de 143 ch, économe et dynamique et associé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à double embrayage DSG7.

En résumé, cette nouvelle version qui se rapproche davantage d’une berline premium offre un agrément de conduite très agréable, sans oublier son grand confort et son excellente tenue.

Offrant l’espace et l’élégance d’une grande voiture et l’économie et la praticité d’une voiture de taille moyenne, la nouvelle Octavia, qui révolutionne le segment, est l’incarnation du fameux mantra de Skoda : Simply Clever.

Disponible à partir de 289 500 DH avec crédit 0% chez votre concessionnaire ŠKODA.