Avec son look plus séduisant, son riche équipement de série, ou encore son intérieur valorisant en termes de technologie et de finition, le nouveau Tucson a fait une entrée remarquée sur le marché marocain le 9 avril dernier.

Best-seller de la marque, cette quatrième génération se présente avec un nouveau style très audacieux qui s’inscrit dans lignée de l’identité stylistique de la marque « Sensuous Sportiness ».

Look moderne, équipement complet, agrément de conduite amélioré, large choix de motorisations et transmissions, garantie 5 ans… Rien à redire, le constructeur sud-coréen Hyundai a mis le paquet pour relancer son SUV phare.

Le nouveau Tucson est en effet méconnaissable. Sa face avant séduit le regard en reconciliant à merveille les éléments de calandre et les diodes électroluminescentes. Grâce à une technologie d’éclairage à demi-miroirs, les sections extérieures de la calandre prennent des allures de pierres précieuses lorsque les feux de jour LED s’allument, avec pour résultat une signature lumineuse unique et très high-tech. Autre révolution esthétique : les feux arrière en relief reliés par un bandeau lumineux du plus bel effet.

Côté design toujours, surfaces sculptées et lignes dynamiques redonnent un air punchy à ce nouveau Tucson. Plus grand et plus large, il combine des profils anguleux, des proportions dynamiques et des surfaces ciselées. Résultat: un look avant-gardiste qui allie élégance et robustesse.

Tout comme son extérieur, l’habitacle du Tucson a été entièrement renouvelé avec davantage de détails pratique, d’espace et de confort et davantage de matériaux premium au toucher agréable et aux formes très fluides.

Le Tucson profite de ce relooking pour faire une mise à jour technologique complète. Des écrans innovants font ainsi leur apparition ou des éclairages d’ambiance qui varient selon le mode de conduite choisi : Eco – Sport – Smart… On retrouve également une console centrale et un écran tactile 8’’ multimédias ou encore un écran tactile 10” avec système de navigation offrant un accès simple et fluide aux connexions ou aux commandes du véhicule.

A noter la présence d’un système de climatisation automatique bi-zone (disponible selon les versions) qui répond aussi bien aux besoins de tous les passagers avec des sièges ventilés à l’avant et des sièges chauffants à l’avant et à l’arrière, pour davantage de confort.

Une sécurité de pointe pour des trajets sereins.

Côté sécurité, un leitmotiv chez Hyundai, le tout nouveau Tucson innove avec la technologie SmartSense et ses systèmes d’aides à la conduite de pointe ou ses équipements de sécurité active très innovants.

Pas moins de six airbags optimisés équipent ce nouveau Tucson, permettant aux occupants des places avant d’éviter de se cogner l’un contre l’autre en cas de collision, réduisant ainsi le risque de blessures graves. Lorsque le déploiement des airbags est déclenché à la suite d’un impact frontal ou latéral, le système de freinage multi-collision se met en route pour réduire le risque de collisions secondaires.

Autre innovation : le système d’aide au suivi de voie (LFA) qui maintient le véhicule au centre de sa voie de circulation. Ce système relié avec l’assistance active au maintien de voie (LKA), empêche tout franchissement de ligne involontaire grâce à une caméra qui détecte les bas-côtés en plus des marquages au sol. (Disponibles selon versions)

Toujours dans le chapitre sécurité, à noter toute une série de fonctions permettant d’accroître la visibilité sur la route comme la surveillance active des angles morts (BCA) qui empêche le véhicule d’entrer en collision avec d’autres lors d’un changement de voie.

Le moniteur de vue des angles morts (BVM), une exclusivité sur ce segment, permet d’afficher une vue de l’angle mort lorsque le conducteur active le clignotant, sur l’un des deux cadrans principaux des compteurs digitaux de 10,25’’.

Une motorisation puissante

Pensé pour réduire le niveau d’émissions sans compromettre le plaisir de conduite, le Tucson Nouvelle Génération est disponible en motorisation Diesel 1.6 litres Smart Stream à injection directe. Ce quatre cylindres de 136 chevaux peut être couplé à une boîte manuelle 6 rapports avec un couple maxi estimé de 280/1500~3000rpm ou une boîte automatique à 7 rapports avec un couple maxi 320 / 2000~2250rpm.

A partir de 290.000 DH

Hyundai Casablanca

Résidence Rio, Sidi Abderrahman, Ain Diab, Bd de lOcéan Atlantique

Tél.: 05 22 45 27 27