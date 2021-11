Nespresso s’est associé avec la styliste colombienne Johanna Ortiz pour lancer sa collection annuelle pour les fêtes qui s’inspire cette année de la forêt et qui devrait ravir tous les amateurs de café.

La collection Gifts of the Forest (Cadeaux de la forêt) de Nespresso s’inspire de la beauté et de l’essence des forêts qu’offre la nature. Elle symbolise le profond respect de la marque pour l’environnement précieux où le café est cultivé. Elle est composée d’une gamme de café en édition limitée pour les systèmes Original et Vertuo et d’accessoires festifs qui seront de parfaits cadeaux pour la famille et les amis.

Nespresso s’est associé avec la styliste colombienne de renommée internationale Johanna Ortiz afin de donner vie à cette collection en édition limitée. Les designs novateurs et les liens évidents entre nature et durabilité de cette collection entraîneront sans aucun doute les aficionados de café dans l’univers festif de Nespresso.

Johanna Ortiz précise: « Pour moi, le design et la nature vont de paire, d’où l’attrait de cette collaboration. Le café colombien est cher à mon cœur et en tant que soutien fervent de la lutte contre le changement climatique, il était parfaitement logique pour moi de collaborer avec Nespresso, une société qui a su aller au-delà de ses engagements en matière d’agroforesterie en contribuant à la protection de dix millions d’arbres en Amazonie ».

« Pour cette collection, j’ai souhaité recréer la beauté de la forêt, dans tous les détails, en représentant diverses canopées et en adoptant des tons ocre. L’expérience a été gratifiante et j’ai apprécié chaque minute de notre collaboration », déclare-t-elle.

Évadez-vous grâce aux cafés Forest Variations de Nespresso

Des fruits sauvages aux luxuriantes canopées, toute la forêt se retrouve dans cette gamme de café pour les fêtes de fin d’année, qui inclut deux cafés aromatisés et un café noir.

Découvrez les saveurs secrètes de Forest Black

Une canopée d’arbres protège les cafés de Forest Black afin de préserver les saveurs secrètes de chaque grain. Dégustez ce mélange de cafés cultivés à l’ombre, notamment en Colombie. Un espresso épicé, aux notes boisées et exotiques pour vos papilles, qui vous transportera dans les profondeurs de la forêt.

Goûtez aux baies de la forêt grâce à Forest Fruit Flavour

Les fruits de la forêt, véritables cadeaux de la nature, illuminent notre café comme le sol de la forêt. Découvrez les arômes de baies juteuses de cet espresso aromatisé et les notes longues de céréales des Arabicas d’Amérique du Sud, qui confèrent à ce café son goût de gâteau de fête.

Succombez aux charmes des trésors de la nature grâce à Forest Almond Flavour

Pour les fêtes, Forest Almond Flavour saura ravir tous les amateurs de cueillette. Les saveurs douces de noix présentes dans les Arabicas d’Amérique du Sud de cet espresso dévoileront des notes d’amandes relevées par la vanille et par le léger fruité de ce café doux au goût de céréales.

Offrez Gifts of the Forest avec les accessoires en édition limitée de Nespresso

Nespresso vous propose également une gamme d’accessoires en édition limitée pour les fêtes, des cadeaux idéaux pour surprendre vos proches.

Une explosion de couleurs grâce au travel mug NOMAD de Nespresso par Johanna Ortiz

Offrez le dernier travel mug NOMAD de Nespresso à vos proches amateurs de café qui souhaitent goûter la nouvelle gamme de café Gifts of the Forest en plein air. Dans le cadre de notre collaboration pour ces fêtes, Johanna Ortiz a conçu un nouveau travel mug, rouge foncé, qui rappelle les baies mûres de la forêt et qui se fond agréablement dans la nature.

Pour les amateurs de café qui aiment briller

Nespresso a donné de nouveaux airs, pour une durée limitée, à son emblématique travel mug Touch. Le travel mug sera disponible en une jolie couleur dorée pour ces fêtes et il saura ravir ceux qui souhaitent illuminer leurs excursions.

Notre cadeau à la nature

Nespresso se réjouit de son partenariat avec Conservation International, afin de rendre à la forêt ce qu’elle nous donne pour les fêtes. Nespresso a consacré près de 20 années à la protection de la nature par le biais de projets agroforestiers visant à préserver les écosystèmes desquels dépendent les plantations de café. Nespresso a souhaité aller au-delà de son soutien habituel aux caféiculteurs et aux communautés locales en forêt et a annoncé sa contribution à la protection de dix millions d’arbres de la forêt amazonienne, à La Pedrera, en Colombie. Cette initiative s’effectue en collaboration avec Conservation International et la communauté Madroño de La Pedrera. La protection des forêts tient une place importante dans la vision de Nespresso en matière de durabilité, qui est de créer une tasse de café vertueuse, de la cerise de café à la tasse.

La collection Gifts of the Forest en édition limitée sera disponible sur ma.buyNespresso.com et dans certaines boutiques à partir du 15 novembre 2021.