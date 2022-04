Depuis son ouverture il y a peine un an, Néo, traiteur-épicerie fine nouvelle génération, souffle un vent de fraîcheur sur le paysage culinaire casablancais avec sa sélection exclusive d’épicerie fine, sa carte de haute sandwicherie, ses plats cuisinés dignes des meilleures tables et son service traiteur haut de gamme. Pour Ramadan, l’enseigne propose une carte traiteur riche en surprises gustatives

Dans cet espace avant-gardiste et didactique, foodies et fins gourmets se voient proposer une palette d’ingrédients sourcés auprès des meilleurs artisans de la planète food, des plats home-made et de mets prêts à déguster concoctés à l’aide de ces produits raffinés, souvent faits de saveurs et d’associations inédites.

Car dans ce palais des palais, voulu comme un véritable laboratoire du goût, gourmandise rime toujours avec créativité. En effet, la recherche, l’expérimentation et la découverte sont au cœur de la démarche disruptive de Néo, où les dernières tendances culinaires, les processus de cuisson pointus et les arts de la table se rencontrent pour que le bon et le beau déploient tout leur potentiel d’émerveillement.

Une philosophie basée sur l’inventivité, l’excellence et le métissage gastronomiques qui trouve un nouveau terrain d’expression à l’occasion du mois de ramadan.

(F)tours du monde en saveurs

En créateur de saveurs et concepteur de surprises gustatives, Néo étoffe son offre traiteur avec une sélection originale de créations culinaires, explorant de nouveaux horizons gustatifs à même de varier les plaisirs à l’heure du ftour. Ainsi, outre les spécialités classiques de l’enseigne, c’est toute une gamme de nouveautés inspirées des quatre coins du monde que Néo invite à découvrir, entre bouchées, entrées, salades, feuilletés et repas préparés, proposés en différents formats (mini, individuel ou à partager).

En vedette: le sandwich premium, chaud ou froid, l’un des produits phares de l’enseigne, érigé au rang de mets gastronomique à part entière. Chez Néo, la préparation convoque l’art de la superposition d’ingrédients nobles et de sauces goûteuses, étagés entre deux tranches de différents pains maison, le tout élaboré selon des protocoles de cuisson issus de la haute gastronomie.

Conviviale, généreuse et festive, la gastronomie levantine est également à l’honneur avec une fine sélection de mezzés et de salades traditionnelles, complétée par des musts revisités de la cuisine méditerranéenne, pour le plus grand plaisir des amateurs de finger food.

Incontournable, la gastronomie nippone avec un pop-up Iloli s’invite également sur cette carte ramadanesque. Explorateur de saveurs, Néo s’est associé au célèbre restaurant gastronomique japonais pour proposer un corner éphémère dédié aux délices du pays du Soleil-Levant. Concoctés sur place par un authentique sushiman, des classiques d’Iloli et des recettes réinterprétées dans l’esprit Néo dessinent un riche éventail gustatif.

Cet ensemble se complète d’une offre deluxe composée de mets singuliers à base d’ingrédients nobles, promettant aux papilles expertes de surprenantes expériences. Enfin, un corner rôtisserie est aussi prévu pour satisfaire les envies carnassières des férus de viande. Au menu: des pièces de bœuf charolais et de bœuf de Wagyu, l’une des meilleures au monde, proposées en entrecôtes, côtes de bœuf et rôtis.

Ramadan, comme un chef

Bien plus qu’un traiteur classique, Néo porte une attention toute particulière à l’accompagnement de ses clients. Ces derniers sont guidés dans la découverte des nouveaux produits, l’association des saveurs et le dressage des plats via des conseils dispensés en boutique par le chef.

Il en est de même pour les indications accompagnant les repas sous vide ou ceux proposés en “do it yourself”, avec toutefois une petite touche “digitale”. Ainsi, il suffit de scanner le QR code présent sur l’emballage pour visionner une vidéo explicative détaillant, pas à pas, la façon optimale de réchauffer un mets, de le dresser ou d’en respecter les temps de cuisson. Ou comment réussir, par smartphone interposé, le plus sophistiqué des plats comme un chef.

Et show devant !

Soucieuse de transmettre un savoir-faire culinaire et l’art de recevoir, la maison se démarque aussi -et surtout- par son offre de chef à domicile ou encore de show-cooking, loin du modèle du traiteur traditionnel. Inédit au Maroc, ce service en 6 ou 8 plats, personnalisé dans sa globalité, de la gastronomie aux arts de la table, est un véritable moment de complicité et d’échange entre le chef et les invités destiné à faire découvrir, de manière vivante, didactique et ludique, la passion de Néo pour la gastronomie.

Un spectacle culinaire inédit où la personnalisation atteint des sommets et le bon goût est partout, pour offrir à ses invités un moment de partage et une table de ramadan inoubliables.

Menu en cliquant ci-après: NÉO menu traiteur 2022

Informations: NÉO – 215, boulevard d’Anfa, Casablanca. Tél. : 06 62 36 63 23.