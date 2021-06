Véritable success story new-yorkaise, la marque de lunettes de soleil connaît une ascension fulgurante depuis sa création en 1996. Déjà détentrice de 1 700 points de vente à travers le monde, NYS s’apprête à ouvrir sa 13ème boutique au Maroc, plus précisément au sein du nouveau centre commercial M-Avenue de Marrakech. Une ouverture qui s’accompagne également d’une nouvelle égérie en la personne de Leila Hadioui. L’occasion pour nous de vivre le véritable rêve américain !

NYS Collection Eyewear en a fait du chemin depuis l’ouverture de son premier point de vente dans la cour du World Trade Center à New York. 25 ans après sa création, la marque jouit aujourd’hui d’une large présence dans plus de 50 pays. Et la célèbre marque de lunettes ne compte pas s’arrêter là ! Implantée au Maroc depuis mars 2018, NYS annonce l’ouverture de son 13ème point de vente, prévue pour la fin du mois de juin. Déjà présente dans 7 villes du royaume (Casablanca, Rabat, El Jadida, Tanger, Kenitra, Agadir et Marrakech), la marque américaine prend ses quartiers au sein du nouveau centre commercial M-Avenue de Marrakech. Cette 3ème boutique de la ville ocre proposera un magasin et concept stand d’un nouveau genre où tout est fait pour valoriser les produits grâce à un design épuré, une ambiance new-yorkaise comme si l’on était à Brooklyn ainsi qu’un mobilier d’optique dernier cri.

Des lunettes à la portée de tous

Son succès, NYS le doit à son excellent rapport qualité/prix. La marque propose en effet un large choix de lunettes de soleil tendances ainsi que des accessoires de lunetterie, le tout à des prix ultra-compétitifs, oscillants en 300 et 1 000 DH pour une monture. Aussi, dans le cas où l’on achète deux paires de lunettes, la deuxième est toujours à moitié prix. Des tarifs abordables qui s’accompagnent de divers avantages comme la garantie à vie conditionnelle de sa gamme ELITE, un large choix de produits avec des nouveautés arrivant chaque semaine, des équipes de vente à l’écoute des clients, un service client 7j/7, un service après-vente gratuit et différents canaux de vente en ligne avec une possibilité de livraison partout au Maroc. Sur Instagram, NYS Eyewear est d’ailleurs suivie par plus de 45 400 personnes, faisant d’elle la marque de solaires la plus engagée en ligne au Maroc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Morocco NYS Collection (@morocco_nyscollection)

Une égérie de taille

Très proche des artistes et influenceurs marocains, NYS Collection Eyewear a choisi la star incontournable des podiums fashion, Leila Hadioui, pour incarner sa nouvelle collection printemps-été au Maroc. Un choix qui fait sens pour la marque de lunettes qui considère que la designer « incarne parfaitement la femme marocaine moderne. Elle est radieuse et pleine de vie, sa personnalité forte et sa beauté naturelle vont saisir l’essence de cette nouvelle campagne : forte, joyeuse, spontanée et enjouée ».

En bref, NYE Eyewear est le choix malin pour briller et être tendance sur la plage cet été. Et autant dire que plusieurs modèles nous font déjà de l’œil… Pour les découvrir, rendez-vous sur www.nyscollection.ma et sur la page Instagram @morocco_nyscollection.